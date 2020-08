Artiklen: Sigtet for sprit- og narkokørsel

Mandag aften blev en 26-årig mand fra Frederikssund standset, da han kom kørende ad Frederikssundsvej. Her viste en alkometertest, at manden havde en promille, der var væsentligt højere end den tilladte.

Samtidig viste en narkometertest, at han var påvirket af kokain. Den 26-årige blev sigtet for spirituskørsel og kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer og blev taget med på hospitalet.