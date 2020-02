Sidste psykiatriske pladser i Frederikssund på vej til at åbne

"Vi glæder os til at åbne de sidste 15 pladser og få muligheden for at give en god behandling til endnu flere patienter. Derudover betyder flere pladser også flere job, og vi har mange spændende stillinger i Frederikssund, som jeg selvfølgelig vil opfordre folk til at søge," lyder det fra udviklingschef Jacob Vagner Madsen fra Psykiatrisk Center Nordsjælland i en pressemeddelelse..