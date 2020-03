Shoppingcenter holder åbent - men....

Her fremgår det, at udgangspunktet er, at centret fortsat er tilgængeligt:

"Men der kan være enkelte butikker har lukket grundet evt. krav fra myndigheder eller, som selv har besluttet at holde lukket. Sillebroens dagligvarebutikker følger ministeriets anbefaling om sikker forsyning til den danske befolkning med fødevarer, og derfor holder vi, så vidt det er muligt og i tråd med myndighedernes anbefalinger, centret åbent. Vi vil selvfølgelig fortsat tage alle mulige forholdsregler, så som ekstra rengøring, ekstra håndsprit og være med til at sikre, at personer ikke er for tæt på hinanden, og vi følger løbende myndighedernes anbefalinger i forhold til forsamlinger, og alle underholdningsarrangementer og lignende i Sillebroen er aflyst," lyder det fra centret.