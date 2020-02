Det er et samlet byråd, der står bag brevet til indenrigsminister Astrid Kragh.

Send til din ven. X Artiklen: Sender brev til minister: Samlet byråd protesterer over udligningsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sender brev til minister: Samlet byråd protesterer over udligningsplan

Forundring over regeringens regnstykke

Lokalavisen Frederikssund - 11. februar 2020 kl. 14:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til at skulle betale 45 millioner kroner mere i kommunal udligning, hvis Socialdemokratiets udspil en en reform af det komplicerede fordelingssystem går igennen, har nu fået et samlet byråd til at hugge hælene i og henvende sig til indenrigsminister Astrid Kragh.

Hidtil har Frederikssund Kommune årligt bidraget med netto ca. 100 mio. kr. til udligningssystemet.

"Vi kan konstatere, at en række kommuner der er bedre stillet end os på ovennævnte parametre, står til at modtage flere penge med reformen, mens Frederikssund Kommune står til et stort minus, hvilket naturligvis giver anledning til stor undren og utilfredshed.

Fredag den 31. januar 2020 modtog vi en liste fra ministeriet, hvoraf det fremgik, hvordan alle kommuner i landet bliver berørt af reformudspillet. Hvad vi derimod ikke kan læse er, hvordan man er kommet frem til disse tal. Hvordan ser mellemregningerne ud? Der tales blandt andet om et hovedstadstilskud som erstatning for hovedstadsudligningen - men hvordan beregnes det?," lyder et spørgsmål fra byrådet til Astrid Kragh.

Og brevet fortsætter:

"Med lavere vækst, lavere beskatningsgrundlag og høj udskrivningsprocent virker det ikke rimeligt, at regeringen kommer frem til, at Frederikssund Kommune skal bidrage med yderligere 45 mio. kr. om året. Det er en meget besværlig opgave at forklare vores borgere, at vi nu skal aflevere endnu flere penge til kommuner, der på disse parametre klarer sig bedre end os," hedder det blandt andet i brevet.