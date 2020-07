Se billederne: Spejdere gik fjorden rundt

"Første dag var fuld af regn, og aldrig har 25 mennesker været så glade for at se en bålhytte med tag," lyder det fra leder af divisionen Alice Linning som tilføjer:

"En dejlig spejderoplevelse i en smuk natur er slut, og vi tager et dejligt minde med videre til vores spejder CV." siger Alice Linning på vegne af Ege Division, der efter årets sommerlejer kan konstatere, at de tilmed har holdt sig langt under budgettet, fordi færgerne pludselig blev gratis at benytte, som led i Statens sommerpakke.