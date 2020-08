Se billederne: Sommer ved Strandparken

En noget nær perfekt afslutning på sommerferien.

Ikke bare for de mange børn, der fra på mandag igen må bruge deres vågne timer på at dygtiggøre sig med blækregning, skråskrift samt udenadslære af de uregelmæssige tyske verber.



Men også for de mange aktiviteter i Frederikssund Kommune, der under fællestitlen Frederikssummer er løbet af stablen.

I den forgangne uge er Ungdomsskolen således gået fra halvskidt til drømmevejr, hvilket fredag kunne ses tydeligt i antallet af børn og unge, der iklædt redningsveste forsøgte sig som Stand Up-padlere og kajakroere ved Marbæk Strand.