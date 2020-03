Se billederne: Her brænder Gimle

En voldsom brand hærgede torsdag aften bygningen Gimle på Vikingebopladsen i Frederikssund.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.10, og kort efter var både Nordsjællands Politi og Frederiksborg Brand og Redning på stedet.

Efter et par timers slukningsarbejde fortalte indsatsleder Peter Cowland, at brandfolkene havde fået kontrol over flammerne.

"Vi er stadig i gang med at slukke branden. Der er kontrol over den, og vi regner med at være på stedet et par timer endnu," lød det fra indsatslederen.