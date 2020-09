Se alle billederne: Minister med bue og pil

Ved startskuddet til Naturens Dag slog forsvarsminister Trine Bramsen et slag for, at krudt og kugler fint går hånd i hånd med natur og miljø

Forsvarsminister Trine Bramsen, elever fra Slotsparkens Friskole, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, og formand for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen, blev sendt ud på et af forsvarets frodige naturarealer, hvor de deltog i en række naturaktiviteter.

Iført solide vandrestøvler og en lun efterårsjakke var forsvarsminister Trine Bramsen dermed klar til at starte arbejdsugen i Jægerspris Skydeterræn, hvor hun åbnede årets udgave af Naturens Dag.

"Det er skønt at få frisk luft, og at være sammen med sådan nogle skønne unger, og opleve alle de spændende ting der er herude,” svarede ministeren blandt andet på spørgsmålet til, hvad naturen betyder for hende.

”Men helt personligt, så er naturen nødvendig for mig med et job med så store udfordringer, som jeg har i øjeblikket. Det er vigtigt for mig at komme ud og lige blive blæst igennem, og at se naturens kræfter. Selv når der er mørke skyer, er der også gode oplevelser i naturen. Man bliver frisk i hovedet,” sagde Trine Bramsen, der selv bor midt i naturen. Ministeren er nemlig født og opvokset på Thunø, og her er hun vendt tilbage til, fortalte hun.

”Hvor jeg bor, har jeg havet, stierne og skov. Men heroppe kan naturen også noget særligt, med det dyreliv her er.”

Forsvarets skyde- og øvelsesområder rummer nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark. Det gælder også Jægerspris Skydeterræn:

”Det er helt fantastisk, at vi fra forsvarets side får åbnet op, og får inviteret endnu flere ind for at se vores skønne arealer. De er meget unikke, fordi vi ikke går på skovhugst. Vores arealer lader vi bare stå uberørt, og det gør naturen til noget særligt,” fortalte Trine Bramsen og understregede dermed, at krudt og kugler fint går hånd i hånd med natur og miljø:

”I forsvaret skal vi blive tydeligere på, at det at være i forsvaret også er at elske naturen, for man skal kunne lide at arbejde i naturen og være dus med naturen. Er man i forsvaret, passer man på naturen. Og det er også sådan det er, når jeg er med soldater på øvelse, for så standser de gerne og samler en plasticpose op fra jorden. Det at passe på naturen ligger også i at være i forsvaret.”

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevelser. Og trods navnet, så varer det en hel uge, og kulminerer søndag den 13. september med omkring 240 offentlige naturarrangementer i hele landet.

Formålet er at få børn og børnefamilier ud i naturen og give dem inspiration til, hvad man kan lave under åben himmel. Noget, som forsvarsministeren og elever fra Slotsparkens Friskole fik en smagsprøve på, da de blandt andet skulle klappe en myretue, skyde med bue og pil og spejde efter ’snigskytter’ som camoufleret lå rundt i skydeterrænet.