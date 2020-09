Benny Schumann har masser af strenge at spille på, når han skal underholde børnene. Foto: Allan Nørregaard

Se alle billederne: Cirkus-legende og henrykte børn

Sidste år på denne tid, gik både personalet og forældrene ved børnehuset Tumlebo rundt med bange anelser over, om institutionen skulle lukkes.

Dét skete, da ungerne for en times tid blev bænket i den store sal på Produktionsskolen i Skibby, der tidligere har lagt scene til både Carpark North og Shu-bi-dua, og som denne dag blev indtaget Benny Schumann, der har et langt livs cirkus-erfaring at trække på, når han skal lokke smilet frem hos publikum.