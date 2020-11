Scenen er sat til Sannes koncerter: Skifter laden ud med bilhal

Se billedserie Salgschef i Max Garage Casper Filtenborg Juul samen med Sanne Klonaris fra Sannes Kaffe som nu indleder et samarbejde om afholdelsen af fremtidige koncerter. Foto: BM

Sannes Kaffe indgår samarbejde med Max Garage. Det betyder, at koncerterne i laden på Lille Haspeholm rykker til en bilhal i Pedershave

Lokalavisen Frederikssund - 06. november 2020

Fremover vil der være andet end firehjulede hestekræfter i Max Garage.

For Sannes Kaffe, som, udover at sælge eksklusiv kaffe fra Uganda, også afholder intimkoncerter med danske kunstnere, har valgt at flytte musikarrangementerne til Petersholmparken 12 i Frederikssund, hvor Max Garage hører hjemme.

"Det er faktisk på grund af Brexit, at vi nu vælger at rykke vores koncerter væk fra gården, " fortæller Sanne Klonaris og uddyber.

"Vi kommer fremover til at have for meget foder i laden til, at det er muligt at rykke det ud, hver gang der skal være koncert. Normalt skal jeg flytte omkring 20 tons foder fra laden, når vi skal have et arrangement. Brexit får en lille betydning for import af foder fra England, for fremover modtager vi 72 tons, som vi skal opbevare i laden, og det kan jeg ikke rykke ud."

Sanne Klonaris fortæller, at hun derfor gik på udkig i sit store netværk efter, hvem der mon havde en lade, som hun kunne benytte til sine koncerter.

Det havde Max Hansen i Petersholmparken 12 med sit 428 kvadratmeter store showroom i Max Garage.

"Inden Sanne og Max havde talt sammen, havde min direktør Torben (Jeppesen, red.) og jeg allerede talt om, at vi ville være meget mere end bare en bilforretning," fortæller salgschef Casper Filtenborg Juul og fortsætter,

"Max Garage skulle være et levende sted, hvor folk havde lyst til at komme og bruge de her fede rammer."

Runde borde Casper Filtenborg Juul kigger ud i det store showroom, hvor det, trods et stort udvalg af skinnende biler der er linet op ved siden af hinanden, ikke er svært at forestille sig, hvordan det kan danne rammen om en stemningsfyldt intimkoncert med scene, dæmpet belysning, runde borde, levende lys og masser af glade mennesker.

Og netop dette kunne Sanne Klonaris også ret hurtigt se for sig:

"Folks første reaktioner var, at de er spændt på, om vi kan skabe, den der hygge som har været hidtil. Og det kan vi. Jeg blev vildt glad, da jeg så stedet første gang. Her kan vi lave runde borde, det er et virkelig fint rum, som man kan gøre rigtig hyggeligt. Her får jeg 150 kvadratmeter mere, end vi havde i laden, og det giver god plads ved bordene," siger Sanne Klonaris, som dermed refererer til tidens Coronaristriktioner.

Hun understreger, at det stadig er Sannes Kaffe, som står bag koncerterne, men at det fremover bliver et samarbejde med Max Garage. Casper Filtenborg Juul nikker;

"Vores primære forretning er jo biler og værksted. Men det, at kunne lave nogle arrangementer og samle folk, er jo rigtig dejligt. På sigt kunne vi godt tænke os at lave fodboldaftener og vinaftener, ligesom en café også er med i planerne," fortæller Casper Filtenborg Juul.

Starstruck en gang Første koncert i de nye, større rammer bliver med Lars Lilholt den 11. december 2020.

Her vil man kunne opleve den kendte spillemand solo og få et genhør med sange fra Lilholts kæmpestore bagkatalog, krydret med personlige og underholdende fortællinger fra det efterhånden lange liv, der ligger bag.

Dermed er det stort set på dagen for tre år siden, at Sanne Klonaris arrangerede sin første koncert. Dengang var det med Pernille Rosendahl, som siden har besøgt Sanne Klonaris' lade på Lille Haspeholm flere gange.

"Vi har haft besøg af mange fantastiske kunstnere. Men jeg er alligevel kun blevet starstruck en gang," siger Sanne Klonaris og smiler.

"Det var med Lis Sørensen, som skrev en privat mail to dage efter, hun havde været og give koncert hos os. Hun skrev, at det havde været så fantastisk at optræde hos os, og roste samtidig vores frivillige hjælpere."