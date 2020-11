Se billedserie Samarbejdspartnerne for CEO Helle Høst-Madsen skal findes i erhvervslivets superliga. Carlsberg, The Coca-Cola Company, The Absolut Company og L?Oréal håber at kunne bruge Slangerup-virksomhedens flasker. Foto: Allan Nørregaard

Samarbejder med giganter: Vil lave papir-flasker til hele verden

Paboco arbejder på at erstatte konventionelle flasker med papirflasker. Den lille virksomhed i Slangerup samarbejder med Coca-Cola, Carlsberg, L'Oreal og vodka-producenten Absolut

Lokalavisen Frederikssund - 10. november 2020

Adressen er beskeden på Fabriksvangen 5 i Slangerup, og bygningerne er på ingen måde opsigtsvækkende, men indenfor arbejder de 17 medarbejdere med at skabe et usædvanligt produkt, og ambitionerne er skyhøje:

Paboco vil nemlig producere en flaske, der er fremstillet af papir-fibre.

Lykkes det at få produktionen op i stor skala, vil virksomheden placere sig som en af frontløberne i den storstilede grønne omstilling, som politikere og erhvervsfolk har sat højt på dagsordenen som en direkte følge af klimaforandringerne i verden.

Paper Bottle Company, som forkortes Paboco, samarbejder med Carlsberg, L'Oreal, The Absolut Company og The Coca-Cola Company. Teknologien er helt ny, og udfordringen er at skabe en særlig og miljøvenlig "barriere" i papirflasken, som er så tæt, at flaskens indhold ikke trænger igennem og får papiret til at gå i opløsning.

Knækker de koden på Paboco, vil det give store miljømæssige gevinster for de virksomheder, som har brug for flaskerne, og derfor er der så stor interesse for, hvad virksomheden er i gang med.

Banebrydende teknologi Oprindelig opstod ideen om en bæredygtig flaske i papir hos akademiingeniør og iværksætter Jesper Servé.

Hans far drev en smedevirksomhed på Fabriksvangen, mens sønnen stiftede den lille danske start-up virksomhed EcoXpac, som bl.a. producerede indpakning til mobiltelefoner. Senere opstod ambitionen om at producere en flaske, der var biologisk nedbrydelig og kunne erstatte plast som råmateriale.

I 2015 begyndte EcoXpac at samarbejde med Carlsberg, den svenske papiremballage-virksomhed BillerudKorsnäs og DTU. Projektet gik ud på at skabe en flaske af bæredygtige fibre fra træ, og det blev støttet økonomisk af Innovationsfond Danmark.

"Det var banebrydende at ville skabe en biobaseret flaske i papir. På det tidspunkt var det nødvendigt at finde både investorer og udviklingspartnere for at tage det næste skridt, som var at lave en prototype-maskine. Carlsberg blev den første samarbejdspartner, og siden kom de andre til," fortæller Gittan Schiöld, CCO i Paboco.

Flere store samarbejdspartnere Jesper Servé døde i 2018, men hans vision levede videre.

"Hovedprincippet er, at vores flaske skal være genanvendelig. Men hvis den ved et uheld skulle ende i naturen, skal den i fremtiden være i stand til at nedbrydes naturligt," fortæller CEO Helle Høst-Madsen om den grundlæggende idé bag papirflasken.

I sommeren 2019 var teknologien så udviklet, at EcoXpac var klar til at gå ind i en ny alliance. Denne gang blev den store østrigske virksomhed ALPLA inviteret med ind. Virksomheden har 190 produktionssteder i verden og er specialist i at fremstille flasker, og sammen med BillerudKorsnäs og EcoXpac dannedes et nyt samarbejde - et joint venture - ved navn The Paper Bottle Company.

I oktober 2019 annoncerede Paboco, at antallet af samarbejdspartnere var vokset til fire store, internationale spillere. Foruden Carlsberg var det The Coca-Cola Company, The Absolut Company og L'Oréal, der havde fundet sammen i et "paper bottle community" - hvor målet er at skabe en flaske af papir, der skal kunne bruges i stor skala.

En barriere i flasken Den svære udfordring ved at erstatte eksisterende emballage såsom plast, glas og aluminium med papirflasker består som nævnt i at skabe en "barriere", der er stærk nok til at holde på en væske, og som - når det f.eks. gælder øl og sodavand - også kan holde på en væske med kulsyre.

Selve papiret giver flasken styrke, men der skal være noget, der fungerer som en barriere for væsken. Som et første skridt har Paboco bl.a. arbejdet på at skabe en tynd plastfilm De har også eksperimenteret med at lave en barriere uden på papirflasken, inden de gik i gang med at integrere barrieren i papiret.

"Vi er ikke de eneste, der arbejder med at udvikle papirflasker, men vi er de eneste, der arbejder med den proces og teknologi, som gør det muligt for os at bygge en barriere inde i en papirflaske," fortæller Helle Høst-Madsen.

De første udgaver af papirflaskerne viser allerede, at plastforbruget til emballage falder med 50-70 pct., og de er klar til at blive brugt på markedet.

Paboco er kort sagt kommet langt, siden ideen blev undfanget, og netop nu er man ved at bygge det første produktionsanlæg i Slangerup for at teste fremstillingen af papirflaskerne i større skala.

"Fra et miljømæssigt perspektiv giver det ikke mening at producere flasker til f.eks. L'Oreal i Paris her i Slangerup. Paboco skal udvikle maskiner og processer og på sigt skal produktionen placeres tæt på, hvor flaskerne skal fyldes/bruges," siger Gittan Schiöld.

Selv om alverdens papirflasker ikke skal produceres i Slangerup, skal der ifølge Helle Høst-Madsen ansættes flere medarbejdere. De skal være med til at realisere de tårnhøje ambitioner i industrikvarteret i Slangerup.