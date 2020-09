Sådan fejrede Frederikssund veteranerne

Borgmester John Schmidt Andersen hyldede ikke bare de udsendte men også deres pårørende, da mindestenen for dem blev indviet, Lokalavisen bringer her den fulde ordlyd af talen

Dannebrog er netop gået til tops – det er altid et smukt syn. I dag er

anledningen, som I ved, Danmarks nationale flagdag for vores udsendte og

veteraner, som hvert år holdes her den 5. september.

Ved at hejse Dannebrog viser vi vores respekt for de mange personer, der

gennem tiden har været udsendt i tjeneste for Danmark i verdens

konfliktområder. Det er danske mænd og kvinder – ikke kun soldater, men

også folk i forskellige civile funktioner – der rejser ud for at gøre en forskel for andre mennesker. Ofte er det under fjerne himmelstrøg og altid med savnet af ens kære herhjemme at disse udsendte leverer en værdifuld indsats i udlandet.

Danmark har udsendte i en stor del af verden, der løser opgaver som

planlægning, overvågning, vagttjeneste og sikring af civilbefolkningens

sikkerhed.

I øjeblikket har Danmark blandt andet folk i Afghanistan, som hjælper med

træning og uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker. De løser også

militærpolitiopgaver og transportopgaver.

I Ukraine har vi danskere, der hjælper med rådgivning og træning af soldater.

I Mali har vi to helikopterhold udsendt, der løser transportopgaver, og i

Sydkorea er danskere med til at overvåge våbenhvilen mellem Nord- og

Sydkorea. Endelig bør vi også huske på, at vi – på de lidt mere hjemlige

breddegrader – har folk i Polen og Baltikum, som er med til at håndhæve

NATOs suverænitet.

Det er således mange forskellige opgaver i store dele af verden, som Danmark bidrager til at løse, når vi sender folk på international tjeneste.

Jeg vil gerne takke hver og en af jer for den indsats, I har leveret og fremadrettet vil levere.

Jeg er stolt over at være dansker, når jeg ser, hvor meget vi kan udrette ude i den store verden.

Flagdagen i dag er speciel. Det er den fordi vi om lidt skal afsløre en mindesten for de danske veteraner. Og lidt senere skal vi underskrive en samarbejdsaftale med Veterancenteret.

Men inden vi når så langt, vil jeg også gerne lige takke jer, der er i familie med en af vores udsendte eller veteraner. At blive sendt ud til fjerne egne af verden i længere tid er noget, der koster for familien. Naturligvis kan man tale og skrive sammen, men det er ikke det samme som at VÆRE sammen.

Derfor er det et stort savn for enhver familie, der sender nogen afsted i international tjeneste.

Så når vi hejser flaget i dag, så går vores tanker og vores tak også til dem, som har sendt en far eller mor, en søn eller datter ud i verden på en mission for Danmark. Jeres opbakning er afgørende for, at Danmark kan yde de bidrag, vi gør ude i verden.

Tak for indsatsen og for jeres støtte!

I juni måned blev det besluttet, at Frederikssund Kommune skulle indgå en

samarbejdsaftale med Veterancenteret.

I Frederikssund Kommune har vi registreret 276 veteraner. I vores Job- og

Borgercenter har vi en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre, at der er én indgang til kommunen for veteraner og deres pårørende.

Formålet er atkunne hjælpe dem, der har brug for det hurtigt og smidigt med for eksempel rehabilitering, bolig, beskæftigelse eller andre behov.

Med samarbejdsaftalen med Veterancenteret får vi mulighed for at trække på hjælp til vores sagsbehandlere i form af sparring omkring sagerne og

psykologisk støtte og rådgivning til veteraner og deres familier. På den måde kan vi trække på Veterancenteret som en vidensbank, og dermed i sidste ende give en endnu mere kvalificeret hjælp til de veteraner, der har brug for det.

Lige om et øjeblik, så skal vi afsløre en mindesten, der er rejst for at hædre de danske veteraner. Mindestenen er blevet til på privat initiativ. Det er Michael Kjær, der har været foregangsmand i det projekt, og fra kommunens side har vi naturligvis med glæde medvirket til at finde en fremtrædende placering til mindesmærket.

Til dig, Michael, vil jeg sige: - Det er en flot indsats, du har leveret med det formål at hædre dine tidligere, nuværende og kommende kammerater i den internationale tjeneste.

Som borgmester er jeg stolt over, at vi nu her i Frederikssund kan fremvise et sådant mindesmærke, som et synligt og varigt tegn på vores taknemmelighed overfor alle dem, der yder så væsentlige bidrag i dansk tjeneste ude i verden.