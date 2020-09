Så er der 'Giro 413' i Rejsestalden

"Oplev den karismatiske Per Rock og hans gamle radio fra 1956. Der spilles lakplader fra en svunden tid krydret med gode historier og måske en svingom. Lad os nævne i flæng: Raquel Rastenni, Poul Richardt, Liva Weel, Leo Mathiesen, Four Jacks, Gustav Winckler, Elvis, Mills Brothers, Louis Armstrong og mange flere. Og hvem husker ikke 'Skibet skal sejle i nat', 'Når lygterne tændes', 'Glemmer du', 'Titte til hinanden', 'Nørrebro Visen'. 'Ølhunden glammer', 'Æselsangen', 'Susanne Birgitte og Hanne', 'To lys på et bord' og 'Den allersidste dans," skriver Rejsestalden en pressemeddelelse.