S-toget holder stille i påsken

Togtrafikken standses

For at forbinde perronerne skal der placeres en 20 meter lang og 28 tons tung gangbro hen over banen. Derfor bliver togtrafikken indstillet mellem Frederikssund og Ølstykke hen over påsken fra den 9. - 14. april. Tjek Rejseplanen for informationer om alternative muligheder.

Det tunge og præcise løft udføres med assistance fra en stor kran. Med gangbroen får fremtidens passagerer på Vinge Station en tryg overgang mellem stationens to perroner.

