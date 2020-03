Tina Tving Stauning afviser kritikken fra Venstres jørgen Bech. Foto: Lars Dalby Nielsen

S-gruppeformand afviser V-kritik: Corona-krise skal ikke misbruges politisk

Tina Tving Stauning afviser, at der er tale om politisk obstruktion i behandlingen af etagebyggeri på Lærkevej

Lokalavisen Frederikssund - 27. marts 2020 kl. 14:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiets gruppeformand Tina Tving Stauning afviser nu blankt kritikken fra Venstres Jørgen Bech, der har kritiseret hende og Enhedslistens Pelle Andersen-Harild for at sætte arbejdspladser på spil, ved at begære byggeriet af en syv-etagers bygning på Lærkevej behandlet i byrådet. Særligt på et tidspunkt, hvor der er behov for at understøtte byggeriet, er det i hans optik helt skævt at begære en sag byrådsbehandlet, når der på forhånd er et flertal for at give tilladelsen til at bygge i syv etager.

Men Tina Tving Stauning skyder tilbage mod Jørgen Bech:

"Selvfølgelig skal alle byrådets medlemmer have mulighed for at behandle en så vigtig sag med endnu en dispensation i fuld offentlighed. Det er hele den socialdemokratiske byrådsgruppe enige om. Den omfattende Corona-epidimi bør ikke misbruges", lyder det fra hende.

Hun afviser, at begæringen om at få behandlet sagen i byrådet er udtryk for obstruktion:

"Højden på arealet er nu gået fra 3 etager til 5 etager til nu hele 7 etager ,og derved vil et højhusbyggeri her skabe både indbliksgener for de mange borgere i Stationsparken samt give skygge for de omkringboende. Derfor har mere end 60 borgere indsendt høringssvar omkring byggeriet. De borgere skal efter vores mening have muligheden for offentligt at følge debatten. Et lille udvalgsmøde med fem medlemmer ikke er jo ikke offentligt tilgængelligt", konstaterer Tina Tving Stauning.

