Rudis liv er løb

Det er blevet til mange kilometer for mange løbere, siden Rudi Iversen for fem år siden arrangerede sit første motionsløb - 3600marathon. Nu har han opsagt sit faste job for at leve af løb

Lokalavisen Frederikssund - 29. oktober 2020 kl. 09:17 Af Birgitte Masson

I løb findes kun det næste skridt og det næste åndedrag. Det er uanset, hvor lang distancen er.

For Rudi Iversen, 41 år, var det alligevel ikke helt nok, når han kom i mål. For sideløbende med at han og hustruen Kira konstant kørte Sjælland tyndt, for at deltage i halv,- og helmarathon eller trailløb, så spirede en idé i hovedet på ham;

"Vi løb rigtig meget, og når vi skulle løbe en tur, var det som regel et halvmarathon. Men i stedet for at køre fra Herodes til Pilatus for at deltage i løb, tænkte vi, at det var nemmere at arrangere selv." Rudi tilføjer:

"Vi blev klogere". Den 3. januar 2021 er det fem år siden, Rudi afholdt sit første motionsløb under navnet 3600marathon. Det foregik i minus ti graders kulde.

"Det var pivkoldt, men samtidig også en fed fornemmelse, efter vi havde fået frosten ud af kroppen. Vi fandt dog hurtigt ud af, at der var sindsygt meget arbejde i at arrangere løb, og det kræver meget mere, end man lige tror. Så var det alligevel nemmere at løbe hos andre og så bare køre hjem bagefter," konstaterer Rudi. Alligevel har han ikke fortrudt.

For det er blevet til mange løb siden da. Helt nøjagtigt 55 eller med andre ord - cirka et løb om måneden.

Hele tiden har Rudi haft fokus på at udvikle og tage løbet til nye højder. Men han har også måttet sande, at man må lære at kravle, før man kan gå.

"Før vores allerførste løb startede jeg med at slå løbet op på Facebook, hvorefter jeg hurtigt fik et spørgsmål fra en deltager; 'Har I en hjemmeside?'. Tre timer senere havde jeg købt domæner og oprettet en hjemmeside. Der var også tanken om, hvorvidt jeg skulle have en løbeklub i ryggen. Men efter at have tænkt i lang tid, kom jeg frem til, at det skulle jeg ikke. I stedet for at binde sig til en klub, var det langt bedre, at have et samarbejde med flere klubber, og være der for dem. I dag er jeg glad for den beslutning, for nu, hvor 3600marathon er vokset, er det en endnu større fordel, ikke at være bundet op på en bestemt klub."

Motionsløb for alle Trods navnet - 3600marathon, så understreger Rudi, at hans løb er for alle.

"Mit slogan er 'motionsløb for alle'. Jeg ved godt, at navnet 3600marathon modsiger det lidt. Men altså, man skal ikke kunne løbe et marathon for at være med. Alle skal føle sig velkommen, og alle skal føle, at det er en lige stor præstation, uanset om man løber sit første marathon eller sit første fem kilometer løb. Jeg har dyb respekt for alle der løber, uanset hvor lang distancen er. Løb skal være for alle," slår Rudi fast og tilføjer:

"Heldigvis har løbeklubberne været rigtig gode til at få alle med."

Vil gøre lidt ekstra Rudi blev hurtigt bevidst om, at han ikke kunne være løber, og samtidig være en god vært for dem, som havde deltaget i et af hans motionsløb. Med andre ord følte han ikke, han kunne være bekendt, bare at lade folk tage en medalje efter løbet for så at køre hjem.

"Efter et halvt års tid, fandt jeg ud af at jeg ikke kunne begge dele. Så jeg blev arrangør i stedet. Hele tiden med fokus på at gøre lidt ekstra. Og siden har det faktisk kun udviklet sig derfra. Rudi bruger ord som tekniknørd og talnørd, når han skal beskrive sig selv. For han er konstant på udkig efter nye tiltag, som kan føres ud i livet og derved optimere løbet.

Rudi tager nogle medaljer op af tasken. Farvestrålende nylonbånd er viklet om medaljer i forskellige størrelser, metaller og motiver. Rudi vikler dem ud og lægger dem på bordet foran sig.

"Jeg var så træt af, at få en medalje med et klistermærke, når man havde gennemført et løb. Så jeg gik selv i gang med at tegne og designe nogle anderledes medaljer. Vi har lige afholdt Spodsbjerg Fyr løbet, hvor jeg forinden havde været oppe for at tage billeder af fyret, så jeg kunne gengive det helt rigtigt på medaljen. Nu er jeg begyndt at hyre professionelle tegnere til at lave næste års medaljer. Indimellem må jeg tage nætterne i brug, for på fabrikkerne i Kina, arbejder de når det er nat i Danmark."

Rudi tager en stor, skinnende medalje op fra bordet. Det er ikke medaljen fra Spodsbjerg Fyr løbet. Et rødt bånd, løber igennem den og minder om noget, man kunne pynte et kæmpe juletræ med. Og det er heller ikke helt ved siden af.

"Denne her er den største medalje, jeg har designet. Det er Kragerup Gods' våbenskjold med et julebånd, som er til 'Løb på godset', et juleløb der der afholdes den 13. december på Kragerup Gods på Vestsjælland," fortæller Rudi.

Hvor kommer de flag fra?

De dekorative medaljer er ikke det eneste, Rudi nørder med forud for sine motionsløb. Han har netop investeret i samme type tidtagningsudstyr, som man benytter ved de helt store løb som Copenhagen Marathon og New York Marathon.

"Det værste der kan ske er, at udstyret går i stykker," svarer Rudi, på spørgsmålet om, hvad der kan gå galt forud for et løb.

"At teknikken ikke virker. Eller at vågne til dårligt vejr." Han tænker lidt og siger så:

"Eller hvis nogen har pillet ruten ned om natten. Engang imellem har jeg da oplevet, at man har fjernet noget. Som en gang jeg satte ruter op en fredag formiddag, hvorefter der så lige gik en børnehave igennem med 30 børn på tre år, som syntes, at de der flag var enormt spændende. Jeg kørte tilfældigvis forbi en børnehave der kom gående, og de havde sjovt nok de der flag i hånden. Så kunne jeg stoppe op og spørge: 'De der flag, hvor har I taget dem?' Pædagogerne sagde, 'Det ved vi ikke, de stod bare rundt omkring. Så kunne jeg samle dem ind og køre ruten engang til."

Fordoblede startnumrene Det startede med 3600marathon. I dag, fem år senere, har Rudi stået bag Spodsbjerg Fyr løbet, Årstidsløbet og Mørkeløb i Ådalen. Senest har han afholdt nogle basisløb i hverdagene, hvor det dog ikke er muligt at tilbagelægge en marathondistance. Ganske enkelt fordi, han så, med egne ord, skulle stå der til midnat.

Snart er der Løb på godset. "Fra jeg slog Løb på godset op, gik der halvandet døgn, så var det udsolgt. På et møde med godsejer Birgitte Dinesen efterfølgende besluttede vi, at vi ville åbne op for dobbelt så mange startnumre, og de er nu også udsolgt. Det bliver kæmpestort, så vi har hyret ekstra hjælpere ind, og sørger for overnatning til dem på slottet. Vi tager derned fredag, for jægerne jager lørdag, løbet er søndag. Det er netop blevet besluttet, at Løb på godset bliver en tilbagevendende begivenhed fire gange om året fra næste år. Jeg kunne også godt finde på, at udvide det til andre godser rundt omkring i landet."

Ifølge Rudi er der en uskreven regel om, at man, af respekt for andre løbsarrangører, så vidt det er muligt, lægger sine løb i områder, hvor der i forvejen ikke afholdes løb.

"I Nordskoven ligger Grevinde Dannerløbet, som er arrangeret af Hjerteforeningen og Fjordløbernes løb er i Færgelunden. Der er rigtig meget god natur her i området, men der er ingen grund til at lægge ruterne samme sted. Der er en generel god opførsel løbsarrangører imellem. Derfor lægger jeg typisk mine ruter syd for byen. Løbeklubben Out-Run Frederikssund har efterfølgende lagt deres løb nord for Frederikssund."

Rudi fortæller, hvordan han ofte har været nervøs for, at anlægsarbejdet i sydbyen med bro, cykelsti og rundkørsler spændte ben for hans løb.

"Jeg har ofte krydset fingre for, at de var færdige med at bygge bro, cykelstier og andet. Jeg har indimellem måtte tage fat i Vejdirektoratet og en bygherre i Vinge. For først fjernede de den ene vej og så den anden vej. Så gik der 14 dage, og så havde de pludselig revet den ene cykelsti op, 'Det sagde du da ikke, I ville gøre," spurgte jeg Vejdirektoratet, hvortil de svarede - 'Ja, men det spurgte du ikke om'." Rudi griner.

Har ikke fortrudt Når kaldenderen viser 3. januar 2021 er det fem år siden, Rudi sprang ud som selvstændig.

"Jeg sagde mit gode job op, for at satse 100 procent på 3600marathon, men jeg havde ikke lige regnet med, at der skulle komme en Corona." Rudi uddyber:

"Altså, de løbere jeg havde kalkuleret med, har været der, men omkostningerne er eksploderet. Det er små ting, som hele tiden dukker op, og koster ekstra på grund af restriktioner."

Men Rudi har ikke fortrudt, at han blev selvstændig løbsarrangør. Trods slid og hårdt arbejde ved hvert løb.

I dag er hans belønning bagefter ikke længere en medalje. Det er noget helt andet:

"Det er super fedt at arrangere løb, for det dejlige ved løb er, at du ikke rigtig kan være sur, når du løber. Du ser ikke en løber, som lige har gennemført et halvmarathon som er sur. Den stemning kan jeg godt lide. Folk er altid glade og i godt humør."