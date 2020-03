Mange kender Susanne Thorndal fra forretningen i Skibby Bymidte Minor Systems, men knap så mange ved måske, at hun har essentiel tremor, en sygdom som gør, at man ryster. Foto: BM

'Rolig nu, du skal ikke stresse for min skyld' - Susanne stresser ikke, hun ryster bare

Susanne Thorndal har forretning i Skibby Bymidte, men hvad de færreste ved er, at hun har essentiel tremor. En diagnose hun først fik stillet efter 30 år i uvished

Som 12-årig sad Susanne Thorndal og skar H.C. Andersen uroer ud i pap. Hun var dygtig, og H.C. Andersen var nogle af de sværeste motiver der var. Men en dag smuttede kniven. Hun skar forkert, og kunne pludselig ikke finde ud af det, hun normalt var så dygtig til. Hendes hænder var begyndt at ryste.

Der skulle gå 30 år, før Susanne fandt ud af, hvad der var galt. Først for et halvt år siden blev hun udredt, og fik stillet diagnosen essentiel tremor.

"Hun er da også bare super ked af det," lød det dengang fra de voksne, når de hørte om 12-årige Susannes rysten på hænderne.

Faktum var nemlig, at hendes mor kort forinden havde begået selvmord. Nogle år tidligere, da Susanne var otte år, mistede hun sin far.

"Jeg husker ikke, at jeg kombinerede min pludselige rysten med sorgen. Dengang talte man jo ikke rigtig om tingene, som man gør i dag. Men det var jo oplagt at tro, at det skyldtes noget psykisk," fortæller Susanne, som kom til at bo hos sine bedsteforældre, og senere kom tre år på idrætsefterskole.

"Efterskolen blev min redning," siger Susanne, som konstant blev mindet om, at der var noget, som ikke var som det skulle være.

"Jeg kunne mærke nogle rystelser indvendigt i min krop, og jeg kunne ikke skrive pænt mere. Men på idrætsefterskolen valgte jeg at fokusere på nogle andre ting end det kreative, på den måde kunne jeg skyde min rysten lidt i baggrunden."

Kom i Sorggruppe Da Susanne var i begyndelsen af tyverne, kunne hun ikke ikke længere skjule sin rysten. Den var nu også åbenlys for alle andre.

"Jeg arbejdede på Shell Select benzintanken i Holbæk, sideløbende med at jeg gik på HF. Når jeg skulle føre ketchupflasken hen over en hotdog, så behøvede jeg bare at holde den stille i lodret possition, så skulle den nok selv fordele det, fordi jeg rystede så meget på hænderne. Folk troede at jeg var nervøs. 'Tag en dyb indånding', 'Nej, hvor du fryser', 'Tænk på noget andet', 'Rolig nu, du skal ikke stresse for min skyld', og sådan blev folk ved. Selv blev jeg bare mere og mere magtesløs og ked af det. Jeg vidste jo ikke, hvad der var galt med mig."

Susanne konsulterede med jævne mellemrum sin læge, uden, at hverken hun eller lægen blev klogere på problemet. Susanne blev også sendt til psykolog:

"Jeg kom i en Sorg og krise-gruppe. Jeg gik der intensivt i et helt år to dage om ugen á fire timers varighed. Der fik jeg snakket om min mor. Det var en hård process, men jeg kom af med min vrede og ked-af-det-hed. Men ikke min rysten."

Susanne taler åbent og ærligt om sin fortid og sit liv. Der er ingen tabuer her.

Hun fortæller, hvordan hendes rysten blev værre, som årene gik. Hun betegner sig selv som social, som en der elsker at møde nye mennesker. Men rysteriet tog til, og hun følte ikke længere, at hun kunne begå sig socialt. Hun trak sig fra de arrangementer, hun normalt var så glad for at deltage i, uanset om det drejede sig om erhvervssammenhænge eller det var på datterens skole.

"Det var så langt, fra det menneske jeg i virkeligheden var. Men jeg havde ikke lyst til at stå og være møgsulten, fordi der var buffet. Jeg havde ikke lyst til at gå op i køen og forsøge at bakse noget mad op på tallerkenen, for jeg risikerede at svine på folk omkring mig. Og så kunne jeg ikke holde tallerkenen i en hånd, mens jeg øste op med den anden. Måske lægger man ikke mærke til det, men et buffet-bord er altid fyldt helt op, typisk er der ikke et ledig hjørne af bordet, hvor man kan stille sin tallerken, mens man øser op."

Folk kigger og hvisker Susanne har siden hørt historier om, at folk troede hun drak eller tog stoffer. Nogle tænkte, om hun havde glemt at tage sin medicin.

"Man bliver virkelig ked af at få alle mulige kommentarer eller blikke. At befinde sig i en forsamling, og mærke at folk kigger og hvisker."

Hun lærte at melde ud og sige: 'Jeg ved ikke, hvorfor jeg ryster, det er et problem jeg har.'

En dag i 2013 var Susanne på vej til Skotland med nogle venner. Det blev skelsættende. Hun sad på passagersædet og googlede symptomerne på sin rysten, akkurat som hun så ofte havde gjort. Men denne gang fik hun det svar, hun havde ledt efter i mange år.

"Pludselig stod det der: essentiel tremor. Alt hvad der stod, var 'spot on', som at du ryster i bevægelse ikke i hvile, og at man også kan ryste på hovedet. Og så stod der, 'Kaffe forværrer sygdommen, spiritus forbedrer symptomerne."

Susanne griner. "Næste morgen på vores ferie, skulle de andre have kaffe. Under normale omstændigheder, ville jeg også have drukket en kop. Men vi havde en flaske spiritus stående, som vi havde købt, som vi skulle hygge med om aftenen. Den skulle jeg smage. Det lagde en dæmper på min rysten. Det var vildt." Siden da har Susanne mere eller mindre droppet kaffen. Men dog ikke skruet op for alkoholindtaget, understreger hun.

"Da jeg kom hjem skyndte jeg mig til lægen, for at fortælle hvad jeg fejlede. Senere kom jeg til en neurolog, han sagde: 'Fra nu af, når du kommer ud til forsamlinger, så har du nu en sygdom, som du skal lære at melde ud. Fortæl dem hvad du lider af. Vi har alle skavanker, nogle er synlige andre er usynlige, men alle har et eller andet de døjer med'."

Susanne fortæller, at det langt hen ad vejen har hjulpet hende, men alligevel er der stadig visse sammenhænge, hvor det er svært, hvis hun ikke kender folk i forvejen.

"Min mand er min bedste støtte. Han glemmer ikke, at jeg ryster, og gør alt for at hjælpe mig. I forretningen er jeg heldig at have Helge. Han træder også til, når der er noget, jeg ikke selv kan."

Med 'forretningen' mener Susanne sin lille, veldrevne virksomhed, Minorsystems der ligger i Bymidten, Skibby, som hun ejer sammen med Helge Rasbo. Her kommer kunderne langvejs fra, for at få computerhjælp.

"Nogle har spurgt mig, hvorfor jeg ikke flytter forretningen til en af de større byer, som Holbæk eller Roskilde. Men den ligger perfekt i Bymidten, synes jeg. Der er gode parkeringsforhold og en husleje der er til at betale. Og så ligger den midt mellem alle de større byer."

'Mød mig på Vivaldi' I dag bruger Susanne en stor del af sin fritid på at fortælle andre om sygdommen. Hun er formand for den nystiftede forening for essentiel tremor. Hun har været i flere medier i ind - og udland for at brede budskabet ud, og i det hele taget benytter hun enhver lejlighed til at fortælle andre om sygdommen, også kunderne i forretningen.

"For ikke så længe siden skrev jeg et opslag på facebook om, at man kunne møde mig på Vivaldi i Roskilde, hvis man havde brug for at snakke og høre om sygdommen. Der mødte 12 fremmede mennekser op," siger Susanne for at understrege, hvor udbredt sygdommen i virkeligheden er.

Prognosen Selvom Susanne tager betablokkere (bruges primært ved hjerte- og kredsløbs-sygdomme, red.), som reducerer ca. 70 pct. af rystelserne på hænderne, og får botox insprøjtninger i nakken, for at mindske rystelserne i hovedet, så går det kun en vej, nedad. Hun frygter, at hun en dag ikke lægere kan gå på arbejde.

"Jeg er nervøs for, om jeg en dag bliver sygemeldt. Derfor bliver jeg nødt til at finde en anden levevej. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og holde foredrag der handler om at bryde den sociale arv, eller fortælle om hvilket liv man kan få med sygdommen."

Mønsterbryder er et ord som ligger tæt op ad beskivelsen af Susanne. Det være sig i lokalsamfundet blandt andet i forhold til at være fortaler for at lægge sin butik i et lille lokalmiljø fremfor i de større byer. Men også mønsterbryder i forhold til den sociale arv.

"Det er sindsygt vigtigt, at vi kommer ud med budskabet. Sidder der bare én og læser min historie, som måske har sygdommen uden at vide det, og så opdager, at vi er her, så bliver man virkelig lykkelig for, langt om længe at kunne få hjælp til at stå i den der forsamling uden at blive stemplet."

Fakta om essentiel tremor: Essentiel tremor starter ofte med rysten på hænderne

Sygdommen udvikler sig langsomt, og kan senere i forløbet give rysten af arme, hoved, tunge og stemmelæber

Mange tilfælde er arvelige

Tilstanden hæmmer mange i deres sociale liv

Medicin kan mindske rystelserne

Ofte mindskes symptomerne af alkohol

kilde: Sundhed.dk Læs mere om sygdommen på www.essentieltremor.dk