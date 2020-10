Casper Normann fra lys- og lydfirmaet Comevent i Frederikssund demonstrerede på Torvet onsdag aften. Det gjorde han, for at gøre politikerne opmærksomme på, at hans branche bløder som følge af covid-19. Foto: BM

Rødt lys ved rådhuset onsdag aften: Her er forklaringen

Det er den nyopståede sammenslutning af aktører i livebranchen We Are Events Danmark, der står bag demonstrationen, som er et opråb til politikerne om, at der under corona-krisen ikke bliver gjort nok for at holde hånden under den del af kulturlivet.