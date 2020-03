Røde Kors lukker ned for aktiviteter - men klar til at hjælpe

Røde Kors lukker landet over genbrugsbutikker og lukker ned for aktiviteterne. Samtidig har man startet neværk for at hjælpe dem, der bliver påvirket af Corona-karantæne.

Lokalavisen Frederikssund - 13. marts 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at forebygge risiko for smitte med coronavirus har Røde Kors i Danmark besluttet at indstille alle aktiviteter, lukke genbrugsbutikker og skifte fokus til beredskabsindsatsen

På baggrund af de seneste udmeldinger og retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med corona-virussen, har Røde Kors i Frederikssund valgt at lukke ned for alle aktiviteter. Det gælder alt fra besøgstjeneste og patientstøtter til familienetværk og integrationsarbejde.

Det gør Røde Kors for at tage et kollektivt ansvar for, at smitterisikoen reduceres. Røde Kors i Frederikssund er hver dag i tæt kontakt med mange sårbare mennesker, og det er i høj grad dem og vores egne frivillige, vi vil beskytte. Derfor lukker samtlige af Røde Kors genbrugsbutikker også for at undgå unødig smitterisiko og for at følge myndighedernes anbefalinger.

I det omfang det er muligt, har Røde Kors fokus på at erstatte fysisk besøg mellem frivillige og personer, der har brug for støtte, med tryghedsopkald eller anden kontakt over telefon for at sikre nærvær og medmenneskelighed.

Hjælp til de, der må blive hjemme

Røde Kors i Danmark har startet et hjælpe netværk, der vil hjælpe danskere, der ikke kan få løst daglige gøremål, fordi de er i karantæne. Enten fordi de allerede er smittet eller har været udsat for smittefare.

Hjælpen gives også til dem, der er i selv-isolation, fordi de er nogle af dem, der er ekstra udsatte grundet helbred eller alder.

Røde Kors tager meget gerne imod henvendelser fra alle, der enten har brug for hjælp, eller alle dem der har lyst og overskud til at hjælpe deres medmennesker.

Du kan kontakte Røde Kors på tlf. 3529 9660 eller henvende dig på vores hjemmeside rødekors.dk/corona/hjælp

Derudover støtter Røde Kors myndighederne i at bemande deres fælles hotline, hvor bekymrede danskere kan ringe ind med spørgsmål eller for at få yderligere information.

