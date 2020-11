Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors fejrer fem år i gågaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors fejrer fem år i gågaden

10. november 2020

frederikssund Føde Kors i Frederikssund kan fejre fem års fødselsdag for genbrugsbutikken, der hvert år bidrager med overskuddet til organisationens hjælpearbejde lokalt og internationalt

Bukser, kjoler, kopper, kander, borde, stole og meget, meget mere. I Røde Kors butikken for enden af gågaden i Frederikssund kan man købe det meste takket være alle de donationer, butikken modtager hver dag året rundt. Men også på grund af de omkring 50 frivillige, der er med til at drive butikken.

Torsdag den 19.november er det fem år siden, at butikken første gang slog dørene op og tog hul på det, der har været en succeshistorie fra start takket være en by, der har taget imod med åbne arme.

Den nuværende bestyrelsesformand for Røde Kors i Frederikssund, Birgitte Fredfeldt, har været en del af bestyrelsen siden de første spæde tanker om en butik i Frederikssund begyndte at tage form for mere end fem år siden.

Hun husker, at det ivrigt blev drøftet, om der var kunder nok til en Røde Kors butik i Frederikssund og er glad for, at bestyrelsen dengang valgte at springe ud i det.

"Butikken har betydet vigtige indtægter til Røde Kors arbejdet. Både lokalt her i Frederikssund, men også ude i verden, hvor vi har kunnet støtte forskellige humanitære projekter, som man kan få et indblik i på vores skærm i butikken. Det er et hjælpearbejde, som er gjort muligt på grund af overskuddet fra butikken, som er der i kraft af opbakningen fra vores kunder og alle de, der vælger at donere tøj, møbler og andre gode ting," siger Birgitte Fredfeldt og fortsætter:

"Så stor tak til alle, der handler i vores butik eller donerer ting og sager og på den måde støtter Røde Kors. Og også stor tak til alle de frivillige, der knokler for at skabe en butik, som vi er stolte af, og som både kunder og frivillige har stor glæde af."