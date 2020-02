Initiativtager og leder af Madklubberne, Kirsten Lok, har også tid til at få en snak med gæsterne. Her er det blandt andet Christian Messerschmidt. Foto: Mette Døllner

Røde Kors Middagsklubber skaber stærke netværk for ældre

Der var både levende musik, tre slags lagkage og hyggeligt samvær, da Røde Kors' Middagsklubber i Frederikssund og Skibby kunne fejre fem års jubilæum

Lokalavisen Frederikssund - 06. februar 2020

"Det er den bedste gave, man kan give, at der er nogen, der bekymrer sig om én. Og det gør I i Middagsklubberne."

Sådan lød nogle af ordene fra Kirsten Lok, leder af Middagsklubberne og frivillig i Røde Kors Frederikssund, da hun den 4. februar bød velkommen til de godt 40 ældre gæster, der var mødt op på Omsorgscenteret Nordhøj for at fejre, at det er fem år siden, at Middagsklubberne så dagens lys.

De to meget populære klubber for kommunens ældre selvhjulpne borgere, har til huse i henholdsvis Østergaarden Ældrecenter i Frederikssund og på Omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Her mødes omkring 45 ældre en gang om måneden med hinanden midt på dagen til en varm ret mad og et glas vin. Men for deltagerne handler det om meget mere end mad og drikke.

"Det, der er sjovt, er jo, at dem der er svage, de får kontakt med nogle af dem, der er stærke. Det giver nogle gode venskaber, og der bliver lavet aftaler om, hvordan de kan hjælpe hinanden på kryds og tværs. De drager virkelig omsorg for hinanden, og det er jo den allerstørste gave, man kan få," siger Kirsten Lok, der er initiativtager til klubberne.

Idéen var fra starten at hjælpe ældre, ensomme mennesker, der ville nyde godt af hyggeligt samvær omkring et måltid mad sammen med andre ligesindede. Selvom der kun var to medlemmer til at starte med, varede det dog ikke længe, før der var fyldt op, og Middagsklubberne har ifølge Kirsten Lok været en succes fra dag nummer et.

89-årige Christian Messerschmidt fra Frederikssund bor alene. Han er gennem et år kommet i Middagsklubben på Østergaarden, og selvom han har et meget aktivt liv med kortklub, billard, badminton og bowling, så nyder han at komme i klubben.

"Man kommer til at kende flere mennesker, så man ikke føler sig så alene. Og så er det dejligt med et varmt måltid mad," siger Christian Messerschmidt, der blankt indrømmer, at han ikke selv er den store ørn i et køkken.

Middagsklubberne, der drives af frivillige fra Røde Kors Frederikssund, har i øjeblikket ikke kapacitet til flere deltagere. Men hvis man er interesseret i at blive skrevet op på venteliste, kan man tage kontakt til Kirsten Lok på mail: kirstenlok3@gmail.com eller på telefon: 51895835.

pressemeddelelse