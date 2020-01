Røde Kors Frederikssund søger ny aktivitetsleder til besøgstjenesten i Hornsherred

Røde Kors har en mission om at bekæmpe ensomhed i Danmark, og med besøgstjenesten tilbydes de mennesker, der føler sig ensomme, at få besøg af en frivillig besøgsven. Både i hjemmet men også på forskellige hjem og bosteder, for eksempel plejecentre.

Røde Kors i Frederikssund har igennem mange år haft en velfungerende besøgstjeneste, der består af flere besøgsvenner, der hver eller hver anden uge besøger et medmenneske, der har brug for nogen at tale med.

Besøgstjenesten i Hornsherred står snart uden ledelse, da den nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer inden for Røde Kors.

“Jeg håber jo på, at der er nogen, der ser denne artikel og tænker ‘det lyder da lige som en opgave for mig’. Vi søger en leder, der kan sikre vores velfungerende aktivitet og hjælpe flere til at få en besøgsven. Det vi kan tilbyde er et meningsfyldt frivilligt arbejde med mulighed for at udvikle sig fagligt som personligt. Og selvfølgelig et berigende fællesskab sammen med en masse engagerede frivillige”, siger bestyrelsesformand for Røde Kors Frederikssund, Birgitte Fredfeldt.

På landsplan er besøgstjenesten Røde Kors’ største sociale aktivitet og findes i 174 lokale afdelinger landet over. 4500 mennesker får hver uge besøg af en besøgsven gennem Røde Kors.

Hvis du vil vide mere om besøgstjenesten eller jobbet som frivillig aktivitetsleder er du meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsesformand, Birgitte Fredfeldt på telefon: 4073 9399 eller mail: birgittefredfeldt@gmail.com pressemeddelelse