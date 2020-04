For 75 år siden meldte danskere i tusindevis sig til at hjælpe KZ-fanger ud af de frygtelige lejre. Foto: Foto: Nationalmuseet

Røde Kors: Corona-krisen minder om den største redningsaktion

Fællesskabet og medmenneskeligheden under corona-krisen minder på mange måder om redningsaktionen med De Hvide Busser, der fylder 75 år netop nu, lyder det fra organisationen

Lokalavisen Frederikssund - 18. april 2020 kl. 07:36

Samfundssindet, fællesskabet og medmenneskeligheden i coronakrisen er historisk.

Men vi har prøvet det før. For nøjagtigt 75 år siden meldte tusindvis af almindelige danskere sig også, da det blev muligt at redde fanger ud af de tyske koncentrationslejre. Helt almindelige danske rutebilchauffører malede deres busser hvide og vinkede farvel til koner og børn for at køre ind i et krigshærget land. Mekanikere, sygeplejersker og læger steg ombord. Kogekoner og madpakkesmørere stod klar ved hjemkomsten. Og både Sundhedsstyrelsen, Serum Instituttet og embedsmænd i Social- og Udenrigsministeriet knoklede for at få gjort den umulige redningsaktion mulig.

I skramlede busser og fiskebiler og kølevogne kørte de afsted mod Tyskland med en fart, der knapt nok kunne overhale en knallert, fordi de måtte køre på bøgebrænde i stedet for benzin, og de fortsatte selv om bomberne faldt omkring dem og vejene blev stadig mere hullede.

Man skulle ikke tro, det kunne lade sig gøre. Men det lykkedes.

Det der siden er blevet kendt som De Hvide Busser reddede mellem 17.500 og 20.000 fanger ud af de tyske KZ-lejre mellem december 1944 og april 1945, og aktionen kulminerede da 4.255 fanger blev reddet ud af KZ-lejren Neuengamme på 1 døgn fra 19.-20. april. 1944.

Men det krævede, at almindelige mennesker gav plads i deres hverdag. At hver enkelt gjorde noget ekstraordinært for andre i den helt ekstraordinære situation. Eller det som generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl kalder "en bevægelse af medmenneskelighed."

Derfor giver det mening at huske tilbage, mens vi står i corona-krisen, siger han.

"Corona-krisen kan virke som en fuldstændig umulig situation for os alle. Men jeg tror, at historien kan hjælpe os med at forstå, at vi kan klare det mest umulige sammen, hvis vi giver plads i vores hverdag og hjælper hinanden," siger han.

"Vi skal stå sammen om at hjælpe vores ældre, hjemløse, psykisk sårbare og syge igennem den her krise, og det kan virke som en uoverskuelig opgave at klare alt det på én gang, mens vi kæmper for at holde sammen på vores familieliv derhjemme og vores arbejde. Men der kan historien om De Hvide Busser være med til at perspektivere det. Det bliver tydeligt, at vi kan udrette noget ekstraordinært, hvis vi alle sammen giver plads til at hjælpe hinanden."

Røde Kors markerer 75-året for De Hvide Bussers redningsaktion med at omdanne bybusser i Odense, Aalborg og København til rullende museer fra den 20. april og fire uger frem. D esuden lancerer Røde Kors en podcast i fem afsnit om De Hvide Busser, som allerede nu kan downloades på alle platforme og sitet Dehvidebusser.dk, der fortæller hele historien om aktionen i form af tidslinjer og billeder om sygeplejersken, lægen, chaufføren, embedsmanden og de andre, der klarede det umulige og reddede tusindvis af fanger ud lejrene og hjem.