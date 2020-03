Når telefonen ringer hos Restaurant Toldboden i Frederikssund i disse dage, så er det fordi folk melder afbud. Modelfoto: AdobeStock Foto: Zivica Kerkez/kerkezz - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Restaurant: - Folk melder afbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurant: - Folk melder afbud

Restaurant Toldboden i Frederikssund er gået fra at have fuldt hus til ingen gæster i kølvandet på coronavirussen

Lokalavisen Frederikssund - 12. marts 2020 kl. 14:58 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Restaurant Toldboden i Frederikssund har coronavirussen også givet indehaverne Cecilie Jacobsen og Steffen Jørgensen noget at tænke over. For den ellers så eftertragtede restaurant ved havnen i Frederikssund er i kølvandet på regeringens coronatiltag gået fra fuldt hus til ingen gæster på rekordtid, det fortæller indehaver Steffen Jørgensen:

"Mange afbestiller deres reservationer, det er det eneste telenfonen ringer om. Så lige nu sidder vi og er i fuld gang med at kigge på, hvordan vi forholder os til situationen," fortæller Steffen Jørgensen og fortsætter:

"Jeg tror, at folk er oprørte, men at det hele måske falder lidt til ro om nogle dage."

Følger myndighedernes anvisninger

Steffen Jørgensen fortæller, at det ikke er den forestående barnedåb, konfirmation eller brylluppet, som folk ringer for at aflyse. Der´ venter mange, efter alt at dømme, med at se tiden an.

"Det er firmaer som har ringet, fordi de ønskede at aflyse deres møder hos os, og så har der været en enkelt 75-års fødselsdag som også er blevet aflyst."

I lyset af situationens alvor, har Restaurant Toldboden valgt at tage flere initiativer, for at følge myndighedernes anvisninger:

"Vi føler ikke, vi udsætter folk for risiko ved at spise her. Vi sørger for maksimum at tage 40 gæster ind i restauranten. Normalt har vi plads til 75. Vi har sørget for håndsprit flere steder, ligesom vi er ekstra omhyggelige med at spritte dankort-terminal og lignende af. Personalet har også hørt om, hvordan de skal forholde sig overfor gæsterne, hvis de føler det mindste ubehag."

Ifølge Steffen Jørgensen er personalet blevet informeret om, at der på sigt kan komme tiltag, som vil berøre deres arbejdssituation, men måneden ud, holder de sig til den oprindelige vagtplan. Med andre ord holder restauranten åbent, akkurat som den plejer.

"Det her, er noget vi aldrig har prøvet før. Vi er godt klar over, at dampen ryger ned, og at vi vil komme til at køre på lavere blus, men mon ikke det går alligevel. Vi tager det dag for dag," siger Steffen Jørgensen og tilføjer:

"Men selvom vi har en forretning, så har vi også et medansvar, når det handler om folks sundhed."