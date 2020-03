Det er ikke de unge fra Egedal og Frederikssund Gymnasium, der har svært ved at forstå alvoren. 'Nu er alvoren gået op for alle,' siger Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium. Foto: candy1812 - stock.adobe.com

Rektorer: Gymnasielever har forstået corona-budskabet

Lokalavisen Frederikssund - 20. marts 2020 Af Anne Lønstrup

Det er ikke gymnasieeleverne i Frederikssund og Egedal, der mødes og holder coronafester på trods af myndighedernes anbefalinger. Tværtimod er de ansvarlige

Dronningen henvendte sig i sin historiske tale direkte til de unge og bad dem om at ikke at mødes - undtagen i de virtuelle rum.

"Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sin venner, ikke mindst, når man er ung. Men I har jo både tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder," lød det fra majestæten.

Og ifølge rektorerne for de lokale gymnasier i Frederikssund og Egedal har de unge i høj grad taget budskabet til sig både fra sundhedsmyndighederne, regeringen og regenten.

"De unge hænger simpelthen ikke ud sammen længere. Vi havde i går nogle elever, som skulle hente bøger på gymnasiet, og da vi bad dem line op med tre meters afstand og gå ind i bygningen én ad gangen og ud igen ad en anden dør, gjorde de fuldstændig, som vi sagde," siger rektor på Frederikssund Gymnasium, Agnete Dybro Pedersen.

Også rektor på Egedal Gymnasium, Camilla Rye Jørgensen, understreger, at eleverne har fanget alvoren i myndighedernes budskaber.

"Jeg har spurgt syv elever fra vores elev-ambassadør gruppe - og det er elever med fingeren på pulsen - om de har hørt om fester eller sammenkomster mellem Egedal Gymnasiums elever. De svarede alle nej. Tværtimod oplevede de, at alle tager situationen alvorligt," siger Camilla Rye Jørgensen.

Alvoren er sunket ind

Ifølge Camilla Rye Jørgensen har alvoren for længst bredt sig blandt eleverne.

"Til morgensamling onsdag den 4. marts talte vi om, hvordan man undgår smitte, og da syntes mange måske stadigvæk, at corona var en virus på linje med influenza. Var alle de forholdsregler nu nødvendige? Men ugen efter, onsdag den 11. marts, stod alle med stor afstand til hinanden, og man kunne have hørt en knappenål falde til jorden under vores morgensamling. Da vidste alle, at det var alvor," siger Camilla Rye Jørgensen, der lukkede gymnasiet dagen efter.

Hun mener, at gymnasieleverne har gennemgået samme udviklingsproces som mange af de voksne. Først var det svært at rumme alvoren og perspektiverne i smittespredningen. Siden er erkendelsen indtruffet.

"Det er gået hurtigt. Nu er alvoren gået op for alle," siger hun.

Omstiller sig

Da den første studietur til Rom i uge 14 blev aflyst, var nogle elever ærgerlige og spurgte, om de ikke kunne rejse et andet sted hen. Men siden blev også rejserne til Madrid, Vietnam, Barcelona og Amsterdam aflyst, ligesom gallafesten i maj er i farezonen.

Nu har eleverne ifølge de to rektorer fokus på at få størst muligt fagligt udbytte, mens de ufrivilligt er afskåret fra at komme i skole.

"Gymnasieeleverne i Frederikssund er gået ind i slutspurten frem mod eksamen, og 3. G'erne sidder lige nu med en stor skriftlig SRP-opgave," siger Agnete Dybro Pedersen.

"Jeg synes, de tager det meget seriøst. Alle står foran eksaminer, som vi ikke ved, om vi kan gennemføre. Men eleverne er ivrige efter, at undervisningen skal fungere. Vi kører al undervisning virtuelt, og eleverne er gode til at omstille sig. Set fra rektorstolen er det opmuntrende at se, hvordan man finder på gode måder at samarbejde på," siger hun.

Ingen af de to gymnasier er åbne for elever. Og Camilla Rye Jørgensen har måttet sige nej til elever, der har bedt om at måtte sidde på gymnasiet for at skrive SRP-opgave.

"For nogen elever er det svært at sidde og skrive en stor opgave hjemme, hvor huset måske er fyldt af søskende og hjemmearbejdende forældre. Men jeg har svaret nej til, at de kunne sidde på gymnasiet. Dels er vi ved at få gjort huset hovedrent. Dels har jeg tre tilbageværende ansatte, som jeg skal beskytte. Men jeg har ondt af de elever, det har jeg virkelig," siger Camilla Rye Jørgensen.

Selv opholder hun sig i sommerhus i Kulhuse og har måttet bede sin datter om at fejre sin 21-års fødselsdag alene uden familien for ikke at risikere, at man eventuelt kommer til at smitte hinanden.