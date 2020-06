Rektor til nybagte studenter: Corona har gjort jer bedre

"De seneste måneder har vist, at uanset hvilke udfordringer, I bliver stillet overfor, så skal I nok komme igennem og klare jer, og det er rigtig værdifuldt. For er der noget, erhvervslivet efterspørger, så er det omstillingsparate medarbejdere. Jeg kan kun sige, at i bliver den bedste årgang, vi nogensinde har sendt afsted her fra skolen. For I har virkelig formået at navigere i det her og alligevel tænke; 'Vi skal nok klare det. Vi skal nok komme igennem det her.' Og det er i virkeligheden noget af det vigtigste, vi har kunnet give jer med foruden den faglige ballast, og som vi ikke har kunnet give andre årgange med. Det er ikke fordi, jeg ønsker det igen for de kommende studenter. Men det har været helt unikt, og det har været en fornøjelse, at I har holdt ved," lød det således fra rektor på U/Nord, Heidi Dam Post, da årets første studenter fik overrakt huen og hejste flaget på Campus-grunden i Frederikssund.