Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) er skeptisk overfor muligheden for at bevare et egentligt hospital i Frederikssund. Men hun holder en dør på klem, så Region Hovedstaden ikke afskærer sig fra senere - igen - at bede regeringen ændre beslutningen om at lukke hospitalet.

Regionsformand om kamp for at bevare hospital: Det ser svært ud

Men det bliver sværere og sværere at forestille sig, at den også kommer til at dreje rundt som hospitals-indgang, når det nye supersygehus i Hillerød står færdigt. Også selv om det bliver svært for regionen at nå helt i mål med at reducere antallet af behovet for hospitalsindlæggelser med, hvad der svarer til 46 sengepladser.

Ændrer ikke planen

"Jeg synes, det er bekymrende, at vi ser ind i så mange færre sengepladser. Men det ændrer ikke udgangspunktet; at det var en forudsætning for at få tilsagn om et nyt Nordsjællands Hospital, at matriklerne i Helsingør og Frederikssund skulle lukke, og dermed give en otte procent stor besparelse. Der har været stor debat om forudsætningerne og effektiviseringer. Men skiftende regeringer har holdt fast i otte-procent-kravet. Og gør man også det fremadrettet, ser det svært ud," siger Sophie Hæstorp Andersen til Lokalavisen.

Hun holder dog døren en smule på klem.

"Vi har da noteret os, at der pt. tales en del om ordentlige tilbud i nærområderne. Så det kan måske ændre noget. Vi kommer selvfølgelig til at følge udviklingen, og vi vil også arbejde på løsning, hvor døren ikke bare bliver lukket fra dag et, men at vi har en periode til at se, hvordan det fungerer, så vi har et grundlag for at vurdere, om vi - igen - skal henvende os til regeringen for at bede om at få lov til at bevare hospitalet og sengepladserne her, eller om man måske skal ændre optageområdet, så nogle patienter istedet kan blive behandlet i Herlev," siger hun.

Bliver kravet om en massiv besparelse og dermed hospitalslukningen i Frederikssund ikke ændret, vil det ifølge Sophie Hæstorp Andersen betyde, at man skruer op for samtalerne med de omkringliggende kommuner:

"Aftalen er jo, at der skal være et sundhedshus med en akutfunktion. Så vi må sammen med kommunerne drøfte, hvilke funktioner, der med fordel kan indtænkes i et sundhedshus, også hvis man bliver akut syg."