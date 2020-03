Region laver online-test: Tjek dine symptomer her

I et forsøg på at få et overblik over Coronaens omfang og samtidig hjælpe borgerne med at få en pejling på, om de er ramt af Corona-virus eller en traditionel influenza, har Region Hovestaden nu lavet en test, borgerne kan benytte sig af, når de logger på Region Hovedstadens hjemmeside.