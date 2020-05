Rasmus Stoklund (S). Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Regeringsudspil: Renovering af 602 boliger i Frederikssund

frederikssund Udskiftning af vinduer, ud med det gamle oliefyr, bedre isolering. Mange almene boligforeninger ønsker at gennemføre grønne energirenovering, og ventelisten hos Landsbyggefonden er allerede lang.

Den socialdemokratiske regering vil sætte gang i en grøn genopretning af Danmark, og her er lejeboligområdet oplagt at tage fat på. Derfor har partiet netop præsenteret et boligudspil, hvor det foreslås at investere 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til grønne renoveringer over de kommende år. Heraf vil 18 mia. kr. blive brugt på de 72.000 boliger over hele landet, der allerede står i kø på Landsbyggefondens venteliste, og venter på at komme i gang.

I Frederikssund drejer det sig om 126 mio. kr. til de 602 boliger, der står på ventelisten:

Det lokale folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, ser store muligheder i en grøn boligaftale, som han håber, at der kan findes politisk flertal for.

"Vi skal have attraktive lejeboliger her i Frederikssund. Energirenoveringer gavner både de nuværende lejere, men det kan også være med til at tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

Dertil kommer, at vi skal holde hånden under beskæftigelsen i denne svære tid. Jeg håber, at en grøn boligaftale også kan komme den lokale byggebranche til gode."

Der forhandles med Folketingets øvrige partier.

