Redegørelse om Viuff-grund: Dige-mulighed årsag til lav pris

Det fremgår dog ikke af redegørelsen, af hvilken årsag Niels Viuffs anmodning om at købe 210 kvadratmeter fjord-grund kunne behandles i forvaltning og godkendes på tre måneder, mens naboen har måttet vente over et år uden at få sit tilsvarende ønske realitetsbehandlet.

Forvaltningen i Frederikssund Kommune valgte den laveste mæglervurdering, fordi den åbnede for, at kommunen vil kunne opføre et dige på dén jord, Niels Viuff har købt.

Det står der i redegørelsen

Mæglervurdering

Der blev til brug for prisfastsættelsen indhentet to mæglervurderinger fra hhv. ”place2live” og EDC. Den ene vurdering anviste en salgspris på 2000-2500 kr. pr. kvm., men med den præmis at kommunen, hvis kommunen ønskede at generhverve arealet til etablering af en eventuel digeløsning, stiforløb eller lignende, skal tilbagebetale samme beløb.

Den anden vurdering anviste en pris på 750 kr. pr. kvm., men med den præmis at kommunen kan gennemføre de ovenfor nævnte fysiske forandringer uden at skulle betale for køb af jordstykket.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderede, at en fysisk kystsikring, eventuelt som et dige, var aktuel, hvorfor kommunen burde sikre sig mulighed for at kunne etablere denne fysiske løsning. Det var derfor administrationens vurdering at salgsprisen burde være 750 kr. pr. kvm., hvorfor administrationen anbefalede den salgspris overfor byrådet. Administrationens anbefaling indeholdt endvidere at kommunes vederlagsfrie adkomst til arealet blev tinglyst på ejendommen. På den baggrund traf byrådet den 28. november 2018 beslutning om et salg.