Den nye station i Vinge gør det lettere at konkurrere med andre byudviklingsprojekter. Men sporene skræmmer, lyder det fra investorer og erhvervsmæglere. Foto: Allan Nørregaard

Rapport: Vinge presses af andre by-projekter

Der ventes opført dobbelt så mange boliger, som der er behov for.

Lokalavisen Frederikssund - 23. august 2020 kl. 09:50 Af Henrik Gregersen

Samtidig med, at politikerne i Frederikssund sammen med Boligselskabet Rosenvænget med flere års forsinkelse for alvor er klar til at sætte skub i ambitionen om at skabe en ny by i Vinge, peger en rapport på en række udfodringer for byen, der på en række områder reelt er blevet overhalet af indenom af andre attraktive projekter.

På det seneste møde i Økonomiudvalget har et flertal således anbefalet byrådet at godkende tillægsbevillinger på næsten 35 millioner kroner som grundkapitalindskud i 198 almene boliger i området.

Ligeledes har man anbefalet byrådet at godkende en ny lokalplan i området, der vil gøre det muligt at bygge i fire delområder i tilknytning til det allerede etablerede Deltakvarter, mens et kommuneplantillæg skal gøre det muligt at bygge op til fem etager direkte ud til Dalvejen.

Planer om 35.000 boliger - behov for 16.000

I perioden for 2020 til 2037 er der ifølge Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose et planlagt udbud på i alt 3.771 boliger i Frederikssund Kommune, heraf er de 1.277 planlagt i Vinge.

Tilsammen med de øvrige kommuner (Hillerød, Egedal, Allerød, Furesø, Roskilde, Høje-Taastrup og Ballerup), der er udvalgt til sammenligning i en bolighehovsanalyse udarbejdet af COWI, er der et udbud på ca. 35.000 nye boliger i perioden 2020 til 2037. Der ventes en (teoretisk) efterspørgsel i kommunerne på ca. 16.000 boliger, når der også tages højde for nedlagte boliger i perioden.

Rapporten er afleveret til Frederikssund Kommune og skal indgå i en temadrøftelse om visionerne i Vinge.

Her peger COWI blandt andet på, at: "Generelt er der i hele Nordsjælland en markant boligudvikling, fordi alle kommuner udvikler boligområder i større grad end tidligere. Og uanset størrelse på projekterne og deres beliggenhed i forhold til Vinge, vil summen af dem være en konkurrent til Vinge."

Ros - men.... Ifølge COWI er opførelsen af de almennyttige boliger være med til at skabe dynamik i centrum omkring stationen, og der er ros for, at der nu ikke bare er visioner men også handling i Vinge.

Det afstedkommer dog også nogle udfordringer.

Eksempelvis at knap 60 procent af boligerne i Vinge ventes at være etageboliger, 30 procent ventes at være rækkehuse. De resterende ventes at være parcelhuse.

For ifølge CWI er "den største forskel på markedets forventninger og den officielle prognose dog, at markedet forventer et større behov for rækkehuse end etageboliger."

"Private investorer ser ikke en mulighed i at bygge i højden, fordi efterspørgslen fra udflyttere ikke retter sig mod et nyt, højere etagebyggeri, som de kommer fra i forvejen. Det forholder sig naturligvis anderledes for det almene byggeri,som har andre økonomiske og efterspørgselsmæssige rammevilkår end de private aktører."

Historikken spøger I forbindelse med undersøgelsen har COWI interviewet en række invstorer, byduviklere og mæglere.

Og her kan udfordringerne for Vinge-visionerne også ses:

"Meget er tabt i markedet pga. historikken. Usikkerhed om fremtidige planer og vilje/evne til at gennemføre dem gør Vinge til et mindre interessant område i sammenligning. Mange andre kommuner og udviklingsområder opfattes mere velfungerende end Frederikssund/Vinge," hedder det således i en del af opsummeringen af investorernes kommentarer

Samme melding kommer fra erhvervsmæglerne, der også tilkendegiver, at Vinge derfor er røget længere ned i bunken af interessante projekter:

Vinge har det svært i konkurrencen pga. historikken. Det bliver af denne årsag, ikke det første man ser på," konstateres det. Senere i rapporten fremgår det endvidere, at interessen for kontor og erhverv ikke er tilstede: "I udgangspunktet er der ikke efterspørgsel, men man kan være heldig at finde enkelte, som kan have en interesse i at være i Vinge."

Under punktet 'Boligmæglerne' konkluderes det, at kommunen kannibaliserer på Vinge ved at udvikle andre byområder samtidig, som har taget interessen fra Vinge.

Og deres vurdering af, hvor mange tilflyttere, der er kommer til byen er også relativt beskedent.

" Et bud på volumen er ca. 75 boliger om året i en årrække fremover," fremgår det af rapporten, hvor der også peges på, hvad der er nødvendigt for at skabe fremdrift:

Tages konkurrencen med øvrige udviklingsområder i Frederikssund og andre kommuner i betragtning, så er det afgørende for den ønskede udvikling i Vinge, at det kommunale træk i form af et multifunktionshus med daginstitutioner og skole bliver planlagt og gennemført. Stationen er nu på plads, og hvis der ligeledes snarest bliver etableret dagligvarehandel, så er de væsentligste funktioner på plads til at skabe den nødvendige kritiske masse af tyngde og dynamik til at skabe mere interesse og dermed efterspørgsel," vurderes det.

I rapporten gennemgåes samtidig en række af de byudviklingsprojekter, som Vinge er i konkurrence med.

Her nævnes blandt andet: Kildedal C: Ballerup Kommune og Pensiondanmark har i november 2019 underskrevet en hensigtserklæring om i fællesskab at udvikle et innovativt by- og erhvervsområde i bydelen Kildedal i Ballerup Kommune i perioden 2020-2030.

Området bliver markedsført som KILDEDAL C, og det samlede areal kommer til at udgøre 250.000 etagemeter og indebærer opførelse af 1.000 bæredygtige boliger samt faciliteter, der kan rumme op til 10.000 arbejdspladser. Nærheden NærHeden ligger i Hedehusene og er et partnerskab mellem Høje-Taastrup

Kommune og Realdania By & Byg – Et partnerskab der har til formål at bygge og udvikle fremtidens forstad. Området er beliggende på en 65 hektar stor byggegrund ved Hedehusene Station, hvor der i løbet af de kommende 10-15 år ventes etableret 2.700 boliger, der tilsammen skal huse 8.000 indbyggere. Musicon Musicon-bydelen i Roskilde er en kreativ, blandet bydel, som med tiden vil rumme mange forskellige boligtyper i forskellige prisklasser. Bydelen ligger i et tidligere industriområde mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station. Der er danseteater, museum, kunstskole, skatehal, spisesteder, øvelokaler og mange forskellige boligformer.

Mange byggerier er gennemført eller ibrugtaget med udgangen af 2021, men der er fortsat plads til udvikling af de planlagte ca. 1.000 boliger. Egedal

Egedal kommune ligger på Frederikssund S-tog linjen og er en del af Frederikssundfingeren.

Kommunen har udlagt store arealer til byudvikling på grundlag af

en forventning om vækst, og der er som konsekvens af dette udlagt arealer til etablering af op mod 2.600 nye boliger frem mod 2031. Generelt har kommunen iværksat alle udviklingsforløb i de forskellige bygeografier for at realisere planen. Frederiksbro Den københavnske ejendomsinvestor Mikael Goldschmidt havde oprindeligt planlagt og fået tilladelse af kommunen til at bygge et stort indkøbscenter. Planerne blev af forskellige årsager imidlertid konverteret til et boligudviklingsprojekt, som Hillerød Kommune har godkendt. Lokalplaner er vedtaget og byggeriet er i gang.

Projektet indeholder to højhuse på 15 etager med udsigt ud over byen og er en blandet bebyggelse på 115.000 etagemeter foruden erhverv med plads til ca. 3.500 beboere fordelt på 1.350 boliger – fortrinsvist lejeboliger. De første rækkehuse er klar til indflytning sommeren 2020.

Hele rapporten kan læses her: .https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Oekonomiudvalgets-moeder/2020-08-19/referat - rapporten findes under punkt 210 og ligger som Bilag 2 på sagen.