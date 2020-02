Radikal kritik af udlignings-udspil

Hovedparten af de radikale byrådsmedlemmer i hovedstadsområdet står i et fælles brev bag en kritik af Socialdemokratiets udspil til en udligningsreform.

Blandt kritikerne er det lokale byrådsmedlem Maria Katerina Nielsen:

”Vi skal selvfølgelige være med til at udligne, men et nyt udligningssystem skal være gennemskueligt, politisk neutralt og have alle nuancer med. Med pressemeddelelsen og ved at stå sammen prøver vi naturligvis at lægge pres på politikerne på Christiansborg. Både vores egne og politikerne fra de øvrige partier. Vi mener, at vi stiller nogle relevante spørgsmål og sætter fingeren på nogle relevante problematikker. Vi er nødt til at få en diskussion i gang, for regerings udspil er hverken godt eller rimeligt,” begrunder hun således den fælles udmelding og uddyber:

”Der er flere forhold ved Socialdemokratiets udspil, som er kritisable. For det første er forslaget, som det ligger, uigennemsigtigt. For det andet gavner udspillet primært socialdemokratiske ledet kommuner i Hovedstadsområdet. Det er katastrofalt for Frederikssund Kommune, at man i udspillet lægger op til at fjerne Hovedstadsudligningen, og ønsker at erstattet det med et Hovedstadstilskud. Vi har før modtaget fra Hovedstadsudligningen, men skal nu være med til at finansiere et nyt Hovedstadstilskud, fordi man laver om på kritikerne. Pudsigt nok er det primært de Socialdemokratisk ledet kommuner, som kommer til at modtage det nye Hovedstadstilskud.”

pressemeddelelse