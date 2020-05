Pyha: FIK bliver i Danmarksserien trods nedrykningsplads

Trods en placering på den forkerte side af nedrykningsstregen er Frederikssund IK sikret mindst en sæson mere i Danmarksserien.

DBU har nemlig som følge af Corona-pausen valgt at suspendere nedrykninger i lige netop Danmarksserien.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

DBU har siden genåbningen af dansk fodbold arbejdet intenst for også at få afklaring på flere af de resterende elite-turneringer. Og det er der nu.

DBU’s Bestyrelse har besluttet, efter indstilling fra administrationen og opbakning fra Lokalunionerne, at suspendere nedrykningen for indeværende sæson i Danmarksserien (for herrer) og kvindernes 1. division.

Der skal dog fortsat findes oprykkere fra Danmarksserien, og derfor arbejdes der fortsat på at genoptage turneringen i et eller andet format fra den 8. juni i fase 3 af regeringens genåbningsplan uden anvendelse af test. Dette forudsætter, at der igen må spilles kampe i amatørfodbolden, og at forsamlingsforbuddet efter planen bliver hævet fra 10 til 30-50 personer.

Danmarksserien vil i den kommende sæson komme til at fungere som ’buffer-række’ med flere hold end normalt i rækken.

Derfor skal der i den kommende sæson findes flere nedrykkere fra Danmarksserien, så 2021/2022-sæsonen igen bliver afviklet med det normale antal hold med 20 øst og 20 vest for Storebælt.

Der ændres samtidig ikke i oprykningsreglerne fra Lokalunionernes højeste rækker til Danmarksserien i indeværende sæson. Der vil fortsat være oprykkere til Danmarksserien.

pressemeddelelse