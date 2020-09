Prognose: Varmeafgift koster kommune 425.000 kroner

Den samlede afgift for returvarme er reduceret fra et anslået beløb på 1,345 mio kroner til 425.000 kroner. Kilde: Frederikssund Kommune Foto: henrik.gregersen

Lokalavisen Frederikssund - 22. september 2020 kl. 11:03 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer efter alt at dømme til at koste Frederikssund Kommune i underkanten af en halv million kroner, at også de blev overrasket, da energiselskabet E.ON sidste efterår varslede, at man fra årsskiftet - og med tilbagevirkende kraft - ville opkræve afgifter for at modtage returvand med for temperaturer.

Det viser en opgørelse, Lokalavisen har fået aktindsigt i.

Men beløbet er langt under dét, kommunen havde udsigt til at skulle betale, da de sidste år ligesom E.Ons andre kunder fik at vide, at der fremover skulle betales afgifter af returvand med for høj varme.

Frederikssund Kommune bad nemlig E.ON udarbejde et overslag over, hvilke økonomiske konsekvenser, afgiften ville få.

1,3 millioner kroner Og baseret på tilstanden på anlæggene i de af kommunens bygninger, der er koblet til E.Ons fjernvarmenet, lød beregningerne på et beløb i omegnen af 1,3 millioner kroner.

Derfor benyttede kommunen sig af muligheden for at få en tekniker ud for en ret beskeden sum. Og på en række af anlæggene kunne man relativt let gøre noget ved indstillingerne. På andre måtte man konstatere, at man ikke kunne rette helt op på uden nogle meget store investeringer.

Fra 233.000 til 10.000 kroner Alene rådhusbygningerne på Torvet i Frederikssund stod ifølge den første vurdering til at udløse en afgift på næsten en kvart million kroner.

Dét beløb anslås nu at være reduceret til blot 10.000 kroner.

På samme måde er den forventede ekstraafgift på Østergården reduceret fra 177.000 kroner til blot 7.000 kroner.

Omvendt er der bygninger som hovedbiblioteket, Marienlystskolen samt Falkenborgskolen, hvor det trods eftersyn og forbedringer, ikke har været muligt at komme i nærheden af den temperatur, der udløser bonus i stedet for ekstra-afgift.

På Marienlystskolen forventer man således en afgift på 165.000 kroner, efter der er foretaget eftersyn, mens man stod til at komme af med 277.000 kroner, hvis man bare lod stod til.

Undersøges af tilsyn Flere af E.ONs kunder har klaget over, at de ikke mener, de er blevet varslet i tide om, at afgiften ville blive indført.

Ifølge E.ON har man i mere end et årti gjort kunderne opmærksomme på, at afgiften ville blive indført, og at derfor har haft god tid til at nå at opdatere fjernvarmeanlægget, så man får en bedre varmeudnyttelse og kan sende bedre afkølet vand retur. Forsyningstilsynet meddelte i sidste uge, at man på baggrund af klagerne nu er i færd med at vurdere, om kunderne er blevet varslet rettidigt om indførelsen af afgiften, der er baseret på et gennemsnit af de 12 foregående måneder.