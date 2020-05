Fra venstre Signe med datteren Josephine på armen, Jessica, mor til Stella og Hjalmar og Louise. Foto: BM

Privatliv eller ej: Dannerkollegiet har hele pakken

Tre år er gået, siden Dannerkollegiet på Stiftelsen i Jægerspris åbnede. I dag danner det rammen om syv kvinders liv og deres børn. Lokalavisen har mødt Louise, Signe og Jessica

Lokalavisen Frederikssund - 16. maj 2020

Mange forbipasserende kan tilsyneladende ikke dy sig for lige at åbne lågen ind til haven, der ligger i tilknytning til Dannerkollegiet ved Jægerspris Slot. De er nysgerrige og vil høre, hvad det er for et sted. Det fortæller kollegiets sociale vicevært Louise Rydgren.

Lokalavisen nøjes ikke med at kigge ind i haven. Vi har sat os helt indenfor i kollegiets store fællesrum nederst i ejendommen.

Her er sofagruppe, spiseplads og masser af legemuligheder for de små. Sidstnævnte er nemlig en af forudsætningerne for at kunne komme i betragtning til en af de to- eller tre-værelses lejligheder med eget køkken og bad på Dannerkollegiet. Herudover er det også et krav, at man er enlig og studerende.

"Selvom vi i næste uge kan fejre Dannerkollegiets tre års fødselsdag, så er der altså stadig mange mennesker, som ikke er klar over, at det her sted eksisterer," fortæller Louise Rydgren.

Samvær med ligesindede Forælder Fonden og Kong Frederik den syvendes Stiftelse står bag Dannerkollegiet, som, helt i Grevinde Danners ånd og ønsker for Jægerspris Slot, gør det muligt for enlige forældre, at få et trygt sted at bo, mens man får en uddannelse.

Louise Rydgren og Lokalavisen har fået selskab af Signe Henriksen, 20 år og mor til Josephine på 10 måneder, og Jessica Winberg, 28 år og mor til Stella på 7 år og Hjalmar på 14 måneder.

Sidstnævnte er optaget af hver deres leg. Stella er kravlet op ad stigen til det indendørs legehus, og Hjalmar stavrer rundt og stråler over hele fem-øren tydeligt glad over, at han kan komme frem i verden, efter han har lært at gå selv. Kun få gange henvender de sig til deres mor, fordi hun er leveringsdygtig i ostehapser.

"Jeg er rigtig glad for at bo her," begynder Signe Henriksen. Hun fortæller, at hun i starten dog var noget skeptisk.

"Jeg kendte ikke til Dannerkollegiet, men undersøgte lidt om det og syntes det lød tiltalende. Min største frygt var helt klart, om man havde noget privatliv. Men man kan bare lukke døren, hvis man ikke vil høre på de andre. Jeg synes, at jeg er blevet rigtig god til at være sammen med andre mennesker. Og jeg har fundet ud af, at det er rart, at der faktisk er nogen, som bekymrer sig for en."

Signe Henriksen, som begynder på HF i Frederikssund efter sommerferien, syntes i starten, at begreber som fællesspisning og fællesrengøring ikke var noget, der lød specielt tiltalende i hendes ører. Men hun blev klogere;

"Første gang, jeg hørte om fællesrengøring, tænkte jeg, at det ikke lød, som noget jeg havde lyst til. Men jeg har fundet ud af, at det er super hyggeligt. Sidst vi gjorde rent på alle fællesarealer sluttede vi af ude i haven med pizza og sodavand."

Når man spørger, hvad det bedste ved at bo på Dannerkollegiet er, svarer alle rundt om bordet, at det sociale vægter højest. Og så det faktum, at der altid er et par hjælpende hænder i nærheden.

"Skal man for eksempel akut afsted til tandlægen, så er det rart, at der altid er nogen til lige at holde øje med ungerne. Får man lidt senere fri fra studierne, så kan man også lige spørge om hjælp med at hente børn," fortæller Jessica Winberg, som på sigt vil være biolog, først skal hun dog have en HF eksamen i hus.

"Jeg er meget social, og kan godt li' at være sammen med mennesker. Det var det, som jeg var mest tiltrukket af, da jeg først hørte om Dannerkollegiet. Det er en fed måde at bo på, når man er alene med sine børn. Her er mine børn sammen med andre børn. Stella har mange venner her. Så det er helt klart noget, jeg også har lyst til i fremtiden."

Jessica Winberg nævner Svanholm Storkollektiv og Økolandsbyen i Hundested som potentielle steder, hun kunne se sig selv og børnene bo en dag. Foreløbig gælder det dog Dannerkollegiet.

Forælder Fonden i ryggen Ifølge Louise Rydgren er det en meget blandet, men alligevel velfungerende gruppe mødre, som lige nu bor på Dannerkollegiet.

"Vi er en homogen gruppe, selvom vi er vidt forskellige kvinder i alderen fra 19 år til slut fyrrerne. Vi er gode til at hjælpe hinanden, og børnene hygger sig på kryds og tværs. Vi har haft fællesspisning, hvor man hver især har lavet mad, som man tager med herned. Det er meget forskelligt, hvor længe man bliver siddende, det kommer helt an på børnene, på hvornår de skal puttes. Vi har også julehygge og fastelavn, hvor vi gik på brandstationen, og her tilbage for at spise boller. Men man bliver ikke påtvunget noget, man kommer, hvis man har lyst. Det er helt af egen fri vilje."

Akkurat som i alle andre hjem, er der både gode og dårlige dage hos beboerne på Dannerkollegiet. Louise Rydgrens rolle som social vicevært indebærer, at hun er særlig opmærksom på beboerne i ejendommen.

"En af mine funktioner som social vicevært består i, at hvis jeg for eksempel ikke har set Jessica eller Signe i en uge, så hører jeg lige, om alt er ok. Det kan godt være hårdt at være enlig. Der kan være sket mange ting forud for ens tid her. Og så har vi Forælder Fonden i ryggen, hvor man kan få rådgivning eller sparring, hvis man har brug for det," fortæller Louise Rydgren, som snart er på vej væk fra Dannerkollegiet.

Hendes uddannelse til socialpædagog lakker mod enden, og så må man ikke længere bo på Dannerkollegiet. Rollen som social vicevært holder hun imidlertid fast i.

"Det er rigtig rart, at vi kan beholde Louise. Hende kender vi, og vi er trygge ved hende," siger Signe Henriksen og smiler. Louise Rydgren svarer:

"Det bliver da specielt at flytte herfra. Det sociale er noget af det, jeg vil savne mest, altså sådan noget med lige at banke på døren og hygge, det bliver et afsavn. Vi har det sjovt. Det er ikke alle steder, man får hele pakken," siger Louise Rydgren. Jessica Vinberg nikker;

"Jeg tror man bliver afhægig af, at man kan tale så godt med sin nabo. Jeg har boet i boligkompleks hele mit liv, og der var det nærmest, som om man gik og passede på, hvad man sagde til hinanden."

Fakta: Forælder Fonden er en privat, social organisation der arbejder professionelt med blandt andet socialrådgivning, midlertidige boliger og forældrekollegier. Forælder Fonden har gennem mange år drevet kollegier for studerende enlige forældre. 'Målet er, at vi gennem den støtte som forældrene får via kollegiefællesskabet, vores sociale vicevært og kollegiekoordinatoren, bidrager til gennemførelse af studie, større overskud til at være forældre samt ikke mindst bedre trivsel for børn som får et godt børneliv på vores kollegier'.

