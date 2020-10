Se billedserie De mørkeblå felter markerer første del-etaper med 90-100 boliger.

Privat investor parat: 100 nye boliger på vej ved Vinge

Område mellem Store Rørbæk og Vinge skal damme rammen om nye boliger

Lokalavisen Frederikssund - 31. oktober 2020 kl. 10:01 Af Henrik Gregersen

Måske skulle man overveje at omdøbe Store Rørbæk til Større Rørbæk.

For byen kommer efter alt at dømme til at vokse i den kommende tid.

På vegne af en investor har Kuben Management nemlig henvendt sig til Frederikssund Kommune med et projektforslag, som Plan- og Miljøudvalget nu skal tage stilling til. Tirsdag skal udvalget således afgøre, om man vil igangsætte arbejdet med et lokalplantillæg og en lokalplan for området på baggrund af projektbeskrivelsen.

Private arealer I sin endelige form vil projektet omfatte store dele af arealerne mellem Fællesmagasinet og Store Rørbæk - og udelukkende på privatejede arealer.

På lidt længere sigt ønsker ansøger, at hele planen rulles ud i 2 etaper, hvor etape 1 udgør et areal på 68.375 m² og etape 2 udgør et areal på 69.024 m². Byggeriet skal bestå både af etage-, række, tæt/lav- og parcelhuse.

De to etaper inddeles så i yderligere del-etaper, hvor der alene i del-etape 1 forventes at 90-100 boliger. Etape 1 består samlet af fem del-etaper, og i den første del-etape tages "blot" 13.163 kvadratmeter i brug. Altså mindre end en tiendedel af det samlede areal for de to etaper.

Ansøger har tilkendegivet, at der i forbindelse med udviklingen af området eventuelt kan blive udarbejdet en udbygningsaftale, hvor ansøger bidrager økonomisk til de nødvendige infrastrukturanlæg for projektet, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

Glæde Hos Jørgen Bech (V), udvalgsformand i Plan- og Miljøudvalget, modtages ønsket fra investoren med glæde:

"Jeg synes, det er meget positivt, og jeg betragter det som en indikation på, at udviklings-pilen peger i retning af flere boliger i området. Frederikssund ligger jo stort set som det eneste udviklingsområde i Fingerplanen, så derfor er det også meget naturligt, at ønsket kommer," siger han til Lokalavisen.

Han er ikke i tvivl om, at der vil være interesse for at flytte til området:

"Alle de tilbagemeldinger, vi får i forbindelse med de igangværende boligprojekter, går på, at der er stor interesse, og mange spørgsmål om, hvornår projekterne er klar til indflytning. Og når en privat investor ønsker at bygge her på dén måde, er det et udtryk for, at også de vurderer, der er en reel efterspørgsel. At det er attraktivt at flytte til kommunen. Det kan godt være, det ikke er kommet til at foregå i helt det tempo, man havde ventet. Men det kommer stille og roligt. Heldigvis er den overordnede planlægning allerede på plads, så vi også som kommune kan håndtere det i det tempo på linie med andre udviklingsprojekter," siger Jørgen Bech.