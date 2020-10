Praktikanter i sving

Frederik Erlandsen og Tobias Folkvardsen, i praktik hosbørnehuset Lærkereden Hvad er I i praktik som? Vi er pædagoger i børnehaven og vuggestuen her i Lærkereden. Hvorfor valgte I at komme i denne praktik? Det har været vores gamle børnehave, så ´vi tænkte det ville være sjovt at komme tilbage og selv prøve at arbejde med børnene. Hvad har I oplevet i jeres praktikplads indtil videre? Vi har passet børn. Vi har leget og tegnet og så har vi også sunget med børnene. Hvad vil I gerne lave senere i livet? Det er vi ikke helt sikker på. Det kan godt være, at vi kunne få et fritidsjob her i Lærkereden på et tidspunkt.

Foto: hgg