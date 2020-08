Attendos friplejehjem blev indviet med en stor fest. Og det er blevet mere populært end forudset. Langt flere frederikssund-borgere end ventet har ønsket at bo på Attendos plejehjem på Lærkevej. Det betyder en kommunal merudgift på hele 19 millioner kroner. Foto: hgg

Populært privat plejehjem sprænger kommunalt budget

Kommunen forventer et merforbrug på 19,6 mio. kroner i år til borgere, som vælger Attendos plejecenter på Lærkevej frem for kommunens egne plejehjem

Lokalavisen Frederikssund - 16. august 2020 kl. 07:10 Af Anne Lønstrup

Det nye plejehjem på Lærkevej har virket som en magnet på de ældre i Frederikssund, når de i det seneste år har skullet vælge, hvor de vil tilbringe deres alderdom.

Derfor står Frederikssund Kommune med et merforbrug på 19,6 mio. kroner i år til plejehjemspladser på Lærkevej. For det er kommunen, der skal betale for egne borgere, der flytter ind på hos Attendo.

"Vi har ikke kunnet se i en krystalkugle og få svaret på, om pladserne på Lærkevej ville blive fyldt af borgere fra andre kommuner eller af borgere fra Frederikssund. Borgerne vælger selv, og vi kan ikke styre, om de vælger et privat eller et kommunalt tilbud, når de først er blevet visiteret til plejehjem," siger formand for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt, (O).

Hun kan bare konstatere, at flere ældre fra Frederikssund har valgt at flyttet til Lærkevej end forudsat i budgetterne.

"Der er rigtig mange, som ønsker at komme derned. Det er åbenbart attraktivt, men det er også bynært, og der er mange, som har lyst til at bo på den måde," siger Inge Messerschmidt.

Udgiften skal reguleres Men selv om kommunen ikke kan styre, hvilken vej søgningen går, så bliver det nødvendigt at finde ud af, hvordan man undgår at løbe ind i den store ekstraregning år efter år, og det skal politikerne nu til at tage fat på.

"Vi kan gøre noget for at imødekomme den store søgning til Lærkevej. Hvad det er, skal vi finde ud af i vores kommende budget. Det kan ikke nytte noget, at vi fremover har en ekstraudgift på 19,6 mio. kroner hvert år, så vi bliver nødt til at regulere på en eller anden måde," siger Inge Messerschmidt.

Hun ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme med eksempler på, hvilke håndtag der vil kunne bruges.

"Det skal vi finde ud af, når vi skal forhandle budgettet. Jeg vil ikke komme med eksempler nu og her for ikke at skabe uro, inden forhandlingerne går i gang," siger hun.