Politikere skal vælge mellem tre Vinge-projekter

Meget tyder på, at mere end to års ørkenvandring for bolig-byggeriet i Vinge kan nærme sig en afslutning.

Tre almene boligselskaber har nemlig budt ind med projektforslag til opførelsen af almene boliger, og nu er byrådet for første gang i en situation, hvor man rent faktisk kan vælge dét projekt, man føler sig mest tiltrukket af.Det fremgår af dagsordenen til onsdagens møde i økonomiudvalget.

Politikerne skal således vælge mellem projekstforslag fra Slangerup Boligselskab (repræsenteret ved DAB), Boligselskabet Rosenvænget (repræsenteret ved Domea), samt Frederikssund Boligselskab (repræsenteret ved KAB).

Administrationen har præciseret overfor selskaberne, at der er et politisk ønske om en særlig stationsnær placering.

Det har været afgørende, at boligselskaberne fremlægger bedst mulige byggescenarie for almene boliger i Vinge. Derfor er de også kommet med forskellige bud på at løfte opgaven, som de vurderer bedst for udlejningspotentialet og styrkelse af bykvaliteten i Vinge.

Oplæggene er derfor ifølge forvaltningen ikke helt i overensstemmelse med de politiske kriterier fra Byrådets beslutning i november, men selskaberne er fuldt ud bekendt med præmissen og har valgt at skitsere den type byggeri, som i deres optik bidrager bedst til udviklingen af Vinge og sikrer udlejningen af de opførte boliger.

Der er særligt fokus på, at selskaberne leverer et oplæg, der forholder sig til at sikre hurtig byggestart, stationsnær placering og bebyggelse i minimum 6 etager.