Lars Bostrøm (DF) er Frederikssund kommunes repræsentant i E-ONs bestyrelse.

Politiker: Vil tage voldsomme stigninger op i E-ON-bestyrelse

Viceborgmester Lars Bostrøm forstår kunders undren over eksplosion i fjernvarme-regninger

Lokalavisen Frederikssund - 03. september 2020 kl. 13:11 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De voldsomme prisstigninger, en lang række E-ON-kunder har oplevet, bliver et tema på et kommende bestyrelsesmøde.

Det forsikrer Lars Thelander Bostrøm (DF), viceborgmester i Frederikssund og medlem af energigigantens danske bestyrelse på vegne af Frederikssund Kommune.

"Jeg forstår godt, de undrer sig, og jeg vil drøfte det med bestyrelsen. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor man pludselig - ikke bare i Frederikssund - får så markante prisændringer," siger Bostrøm, der hæfter sig ved, at E-ON over en årrække har leveret billig varme i Frederikssund - ikke mindst takket være udnyttelsen af overskudsvarme fra Haldor Topsøe.

Det er blandt andet opkrævningen af penge for, hvor varmt vand E-ON sender ud til kunderne, der bliver kritiseret af flere, fordi kunderne ikke har nogen indflydelse på det, men ender med regningen alligevel. På samme måde kritiserer flere, at man opkræver penge for den gennemsnitlige temperatur på returvandet et år tilbage.

Men da ændringerne trådte i kraft med blot et par måneders varsel - fra efteråret 2019 og med virkning fra nytår - har flere følt sig snydt af E-ON, fordi regningerne reelt er udskrevet med tilbagevirkende kraft, uden de har haft mulighed for at forberede sig på, at tilbageløbstemperaturen ville få betydning for deres samlede varmeregning.

Men Lars Bostrøm mener ikke, E-ON bevidst har tænkt i at lægge afgifter og dermed sikre sig merindtægter fra områder, kunderne ikke har haft mulighed for at ændre på:

"Jeg tror ikke, der er blevet spekuleret i det. Men set fra kundens side kan jeg godt forstå kritikken, og det er derfor, jeg vil taget det op på et bestyrelsesmøde," siger han til Lokalavisen

