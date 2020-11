Politiets teori: Maria forsvandt ikke. Hun blev myrdet

Men ifølge politiets teori var det tilsyneladende en dæk-historie over et drab.

Mandag eftermiddag fremstilles en person nemlig i Grundlovsforhør ved retten i Hillerød; sigtet for drab på hende.

Det sker samtidig med, at kriminalteknikere og politihunde mandag formiddag er ankommet til Maria From Jacobsens bopæl for at sikre spor.

Den har siden søndag aften været afspærret og bevogtet af politi-hjemmeværnet.

Grundlovsforhøret afholdes klokken 15:00

