Politiet satte ind i kampen mod narkokriminalitet

Derimod blev en 31-årig mandlig bilist fra Rudkøbing standset på Kronprins Frederiks Bro klokken 20.25. Her var det i forbindelse med en målrettet færdselsindsats. Og her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af amfetamin. Manden blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.