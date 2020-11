Politi spærrer hus af: Kvindelig ejer forsvundet i tre uger

Politiet rykkede sent søndag aften ud til en adresse i Frederikssund, hvor en grund blev spærret af.

Ifølge tinglysning.dk er boligen identisk med en 43-årig bortgået kvindes bopæl.

Kvinden er ikke blevet set siden mandag den 26. oktober, været efterlyst af politiet, efter hun gik fra bopælen i nedtrykt sindstilstand. Hendes bil er senere blevet fundet ved Bellahøj i København.

Beboere i området oplyser til sn.dk, at grunden blev spærret af ved 22-tiden søndag aften, hvorefter den har været afspærret og bevogtet af politihjemmeværnet.

På nuværende tidspunkt har Nordsjællands Politi ikke yderligere oplysninger i sagen.

Lokalavisen har mandag formiddag talt med flere beboere i området:

"Og jeg må da indrømme, at jeg gruer lidt for, hvad årsagen kan være til, at der nu er spærret af derinde. Når man nu ved, at hun forsvandt for tre uger siden, og han siden har været alene, kan man jo næsten ikke undgå at tænke på det, selv om det er ubehageligt," lyder konstateringen.