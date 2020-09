Ifølge videoovervågningen kunne fire mænd spottes i færd med at sjæle katalysatorer fra to biler. Foto: Arkiv

Politi: Fire gerningsmænd på spil

Det lykkedes ukendte gerningsmænd, at stjæle to katalysatorer mellem klokken 01.30 og 02.00 natten til søndag den 30. august. Tyveriet var rettet mod to biler, der holdt parkeret på Fabriksvangen i Slangerup.