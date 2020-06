Politi: 43-årig havde lidt for travlt

En 43-årig mand med ukendt adresse havde mandag så travlt med at komme frem til sit bestemmelsessted, at hans overhalinger på vejene ved Slangerup blev anmeldt til politiet som hensynsløse af en medtrafikant. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

En patrulje kørte af sted for at finde manden og traf ham på Slangerupvej, hvor han blev behørigt formanet om, at tidsnød ikke berettiger til at køre uden hensyntagen til sine medtrafikanter.