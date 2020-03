40 frivillige med sundhedsbaggrund har allerede meldt sig under fanerne i kampen mod Corona.

Plejesektor under pres: Sygemeldinger og forsvundne masker

Lokalavisen Frederikssund - 18. marts 2020 kl. 16:48 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdagen har budt på et par opløftende nyheder for Corona-indsatsen. Både på landsplan og i Frederikssund Kommune.

Men den har også budt på en lussing fra en uventet kant.

For en optælling har vist, at der i løbet af de seneste uger er forsvundet åndedrætsværn fra de kommunale plejecentre, hvor de ellers skulle have beskyttet både personale og beboere mod smitte.

"Jeg har ingen idé omn, hvem der kan have gjort det. Jeg kan bare konstatere, at det er sket på flere af vores centre, og jeg kan ikke forestille mig, at det er et problem, vi står alene med. Men jeg synes simpelthen, at det er så bedrøveligt, at man kan finde på at tage det for at beskytte sig selv og ens familie, når det ligger der for at beskytte de udsatte. Det skal stoppe, for vi har brug for det i indsatsen. Hvis vi tror, at vi har beskyttelsesmidler, og så de lige pludselig er væk, er det alvorligt," lyder det fra Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V).

Det er dog til en vis grad lykkedes at finde nye åndredrætsværn ved nogle af de kommunale tilbud, der er lukket ned i kriseperioden.

Flere test og 40 frivillige Allerede nu er plejesektoren under pres på grund af et stigende antal sygemeldinger, som presser det øvrige personale. Men på et pressemøde onsdag eftermiddag varslede Sundhedsstyrelsen, at ansatte i sundhedssektoren vil få adgang til at blive testet hurtigere:

"Det vil helt klart være en hjælp. Vi har brug for alle, vi overhovedet kan trække på, så det er vigtigt at vide, om man bare er lidt småforkølet, eller om man rent faktisk er smittet med Covid," konstaterer John Schmidt Andersen, der samtidig glæder sig over én ting:

"Lysten til at træde til for at hjæpe er stor. Det er helt fantastisk. Vi har bedt frivillige med en sundhedsbaggrund melde sig, hvis de kan og vil hjælpe i den kommende tid, og vi har allerede fået 40 ekstra par hænder, som kan være med til at løfte opgaven. Det er jeg rigtig glad for, siger han til Lokalavisen.