Hvis man arbejder inden for sundheds/omsorgsområdet, og har holdt sig hjemme pga symptomer, så må man ifølge Sundhedsstyrelsen gå på arbejde igen, når man har været symptomfri i 48 timer. Der har ifølge Klaus Godsk Kolberg været nogen forvirring blandt myndighedernes udmeldinger om dett.

Plejepersonale ramt: Tre ansatte har Corona

Lokalavisen Frederikssund - 19. marts 2020 kl. 14:02 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blandt andet tre tilfælde af Corona-virus hos plejepersonalet og et par tilfælde af smitsom Roskilde-syge, der har været med til allerede i Corona-krisens opstartsfase at sætte det lokale pljeberedskab under pres i Frederikssund Kommune.

Det oplyser socialchef Klaus Godsk Kolberg til til Lokalavisen.

"Så er der nogle medarbejdere, som holder sig hjemme pga. forsigtighed, ogg dertil har der et par steder været en almindelig omgang roskildesyge, som har sendt nogle medarbejdere hjem," oplyser han i en mail.

Endelig er der det "almindelige" sygefravær. På et hvilket som helst tidspunkt på året vil der altid være sygemeldte. Det kan være langtidssygemelding pga. et kræftforløb eller andre ting, der ikke relaterer sig til corona," konstaterer han i en mail til avisen, hvor han fortsætter:

"Det øgede fravær giver naturligvis en udfordring, men vi oplever generelt at vore medarbejdere er dedikerede og yder alt, hvad de kan. Vi forsøger at løse personaleudfordringerne dels ved at "rekruttere" egne medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund, men som f.eks. i dag arbejder i administrative funktioner. Her er ca. en håndfuld medarbejdere på vej på et brush-up kursus og ventes at kunne indgå i bemandingen på omsorgsområdet i næste uge."

Indtil videre har 40 borgere med sundhedsfaglig baggrund meldt sig frivilligt til kommunens Corona-beredskab

"Endelig afsøger vi muligheder for at samarbejde med lokale frivillige organisationer, for at afklare, om - og hvordan - de eventuelt kan bidrage."

Ifølge Klaus Godsk Kolberg er der pt. ingen beboere på kommunens ældrecentre, der er smittet med Corona.