Pleje-paradoks udfordrer kommune

For samtidig med, at kommunen ifølge Lokalavisens oplysninger er på vej til at ramme det såkaldte serviceloft - som er en ramme over, hvor mange kroner, kommunen må bruge på service - har antallet af borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig i flere måneder ligget under dét niveau, hvor man ifølge et notat, der er blevet præsenteret for Velfærdsudvalget, skal begynde at kigge på, hvor mange boliger, der står tomme i mere end tre måneder.