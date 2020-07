Piger og drenge - så er der fodboldtræning i ferien!

Frederikssund Forenede Boldklubber arrangerer en åben sommertræning for alle børn i Frederikssund og omegn - og dette tilbud inkluderer naturligvis også byens allerede aktive spillere fra U6 - U12. Og man er naturligvis velkomne til at tage venner med, der ikke allerede spiller fodbold.

Sommerferien kan nemlig være lang, og rigtig mange familier vælger på grund af Corona at tilbringe sommerferien hjemme eller i sommerhus. Det betyder, at det kan være svært at få tiden til at gå, og svært at få nye ideer til sommerferieaktiviteter.