Pernille Højmark og Det Kompetente Orkester kommer til JAS

"Nå, tænker du måske. Hvorfor skal jeg købe billet til det? Hvad er nu det for noget? Det er blandt andet musik fra mit solo album: 'Portræt', som udkom for et lille års tid siden, og vi spiller også nogle af mine yndlingssange fra en masse andre skønne kunstnere", fortæller Pernille Højmark og fortsætter:

"Det er sange om livet, forelskelse, eufori, op- og nedture, sorg, fis i kasketten, og om at ha' en lang, lang hale, af skandale på skandale. Hvis det er rigtigt, hvad min veninde siger, nemlig at 'skandalen er et værn mod det småborgerlige', så vil jeg altså sige, at jeg har værnet godt," lyder det fra Pernille Højmark, som kommer til JAS med sit fem-mands store orkester.